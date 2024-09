Calcio e memoria storica, Della Porta all'evento sul titolo iridato del 1934

ROMA. Oggi, presso la Sala Nassirya del Senato della Repubblica, si è tenuta la conferenza dedicata alla celebrazione e alla discussione del libro “1934 Campioni del Mondo” di Mauro Grimaldi, un testo che ripercorre la prima vittoria mondiale della Nazionale Italiana di calcio. Questo evento ha segnato un’importante occasione per approfondire i dettagli storici e sportivi del successo italiano ai Mondiali del 1934 ed il contesto internazionale dell’epoca.

Tra i relatori presenti alla conferenza i Senatori Della Porta e De Priamo oltre all’autore del libro stesso, Mauro Grimaldi. Moderatrice dell’evento Maria Corsetti, rappresentante dell’ufficio stampa di Lab DFG.

Il libro di Grimaldi, offre una dettagliata analisi della vittoria italiana nel 1934, focalizzandosi non solo sugli aspetti sportivi, ma anche sulle implicazioni sociali e organizzative che hanno caratterizzato l’evento. Un particolare rilievo è stato dato alla figura del commissario tecnico Vittorio Pozzo, la cui strategia pragmatica e la gestione del gruppo portarono la squadra azzurra a trionfare contro avversari di grande calibro.

Questo appuntamento ha rappresentato un’occasione imperdibile per gli appassionati di calcio e della storia dello sport, oltre che un'opportunità per discutere l’influenza che il successo del 1934 ebbe sull’identità sportiva e politica dell’Italia a livello internazionale.

La conferenza non solo ha reso omaggio al traguardo storico della Nazionale, ma offerto anche uno spazio per riflettere sull’evoluzione del calcio italiano e sulle sue radici che affondano proprio in eventi come questo.