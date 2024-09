La lettera pastorale del vescovo De Luca alla comunità sammartinese

SAN MARTINO IN PENSILIS. 1025- 2 maggio 2025: millenario della nascita in cielo di San Leo patrono di San Martino in Pensilis.

Sabato 5 ottobre, alle ore 17:30 a San Martino in Pensilis, il vescovo Gianfranco De Luca consegnerà alla comunità la "Lettera Pastorale".

San Leo, alla scuola di San Benedetto, ha imparato a "non anteporre assolutamente nulla all'amore di Cristo". Con questo chiaro riferimento alla vita di San Leo, il vescovo De Luca ha scritto questa lettera pastorale a tutta la diocesi Termoli-Larino, dal titolo "Signore insegnaci ad amare".

La lettera inizia così:

"L'occasione di questa lettera pastorale è il Giubileo Leonino che celebra la parrocchia di San Martino in Pensilis. Aperto nella Pasqua di quest'anno, si chiuderà nel corso dell'anno santo della chiesa universale il 2 maggio 2025. Vera occasione di grazia per la comunità di San Martino e per tutti i cristiani della nostra chiesa diocesana".

Ill 5 ottobre, quindi, alle ore 17 ci sarà un breve incontro processionale, partendo dal Sagrato della chiesa con delle soste e delle letture dei brani della lettera pastorale, con commenti di spiritualità benedettina, a seguire il vescovo De Luca consegnerà ufficialmente la lettera e, alle 18, ci sarà la celebrazione della messa.