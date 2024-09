Erasmus+: studenti di Santa Croce alla scoperta della Turchia

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Comincia una nuova avventura per i ragazzi del liceo Scientifico Raffaele Capriglione di Santa Croce di Magliano: le classi quarte e quinte sono atterrate in Turchia per dare vita al nuovo progetto #Erasmus+! Una delle tante opportunità che la scuola offre ai nostri ragazzi è l'occasione di confrontarsi con altre culture in modo diretto, conoscere e toccare con mano costumi, usi e tradizioni dei Paesi dell' UE.

Il tema di questo progetto, condiviso con il dirigente scolastico, Giovanna Fantetti, sarà "Sustainable Development and Digital Skills", per restare sempre al passo di questo mondo in continua evoluzione nel modo più intelligente.

Questa prima mobilità è volata ad Istanbul: la perla del Bosforo. Una città che vive al crocevia tra oriente e occidente, storia e modernità. Le sue strade pulsano di vita, un immenso mosaico di culture, tradizioni e storie che si intrecciano, pronte ad affascinare gli occhi dei nostri ragazzi.

Questa straordinaria metropoli non è soltanto un luogo, ma un’esperienza che lascia un'impronta indelebile in chiunque vi metta piede. I ragazzi, con le aspettative e l’emozione degli esploratori, si preparano a immergersi in un ambiente ricco di stimoli insieme ai loro prof: Antonio Mancini, Giulia Arcano, Giovanni Mucciaccio e Isabella Liberatore!

Ogni giorno sarà un nuovo capitolo da scrivere e loro vi terranno aggiornati -->

