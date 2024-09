"Puliamo il mondo", sabato 28 settembre a Colle della Torre

TERMOLI. Si terrà sabato mattina a partire dalle ore 9, l’evento organizzato dall’Associazione Contrade Termoli Nord, che vedrà all’azione, muniti di guanti e sacchetti, volontarie e volontari con l’obiettivo di rimuovere i rifiuti abbandonati e contribuire a tenere pulite le strade del quartiere.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito di Puliamo il Mondo, il più grande appuntamento nazionale di volontariato ambientale, promosso da Legambiente fin dal 1993 e giunto alla 32esima edizione, che intende sensibilizzare la cittadinanza sul tema dei rifiuti abbandonati, organizzando iniziative di volontariato attivo in difesa dell’ambiente e restituendo alla comunità luoghi più puliti e accoglienti. Migliaia le iniziative organizzate in tutta Italia a partire dallo scorso fine settimana.

In questo senso, l'Associazione di quartiere Contrade Termoli Nord ha raccolto la sfida e si è fatta promotrice dell'iniziativa in città. Il presidente dell'Associazione Giovanni Sallustio ha dichiarato: "Abbiamo aderito con convinzione a Puliamo il Mondo. Non di tratta solo di ripulire qualche tratto del nostro quartiere, ma anche di mostrare ai nostri giovani che avere cura del bene comune richiede un impegno in prima persona. Spero soprattutto in una loro partecipazione". L’appuntamento, aperto a chiunque voglia partecipare, è a partire dalle ore 9 presso il piazzale di via Pascoli a Colle della Torre, Termoli.