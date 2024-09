«Murales a Palata, elogio alla bellezza»

PALATA. Un’idea che si trasforma in pochi mesi in realtà colorando Palata di murales. Un progetto che per il piccolo borgo del basso Molise si è rivelato interessante e che ha coinvolto cittadini e artisti locali trasformando le sue strade in un museo a cielo aperto in cui perdersi tra i bagliori della street art.

Le opere sono state realizzate da Di Vito Marco, Irace Virginia, De Grandis Fernando, Riccitelli Lara e De Santis Daniele. 7 murales di grandi e medie dimensioni opere da ammirare e leggere con occhi vivaci e profondi; perché dietro a ogni tocco d’arte si nasconde una connessione con la storia della comunità di Palata, una narrazione che merita di essere scoperta.

Il progetto che è stato totalmente autorganizzato e autofinanziato (non ha ricevuto nessun contributo da parte dell’amministrazione comunale e di altri enti pubblici) è stato possibile grazie alla disponibilità totalmente gratuita degli artisti e al contributo di 90 sottoscrittori che hanno permesso di raccogliere 2645 euro di cui 1040 spesi per la realizzazione dei 7 murales e il rimanente 1605 euro che sarà destinato alle nuove opere che presto saranno realizzate.

I promotori si auspicano che i murales possono essere utilizzati come mezzo di comunicazione sociale per veicolare messaggi importanti e promuovere il dialogo e il confronto tra le persone, compiendo azioni di rigenerazione urbana trasformando e valorizzando il luogo e in questo contesto e oggi più che mai, il protagonismo diretto degli abitanti diventa il soggetto promotore di idee, condivisione e protagonismo

Una scintilla in grado di innescare un intervento condiviso di riqualificazione urbana, un gesto disinteressato, che affonda le radici in bisogni concreti del territorio e che come abbiamo visto può realizzarsi coinvolgendo tutti i soggetti di una comunità, i cittadini in primis.

Uno striscione affisso a Palata dal Comitato “Terra & Libertà” che si batte contro la speculazione energetica che vuole devastare il territorio e il paesaggio recita “La bellezza è importante!”. In questi tempi di miserie onnipresenti, guerra, violenze cieche, catastrofi naturali o ecologiche, parlare di bellezza può sembrare incongruo, sconveniente e persino provocatorio. Ma proprio per questo, si vede come, all’opposto del male, la bellezza si colloca agli antipodi di una realtà con la quale dobbiamo fare i conti. E i murales a Palata vogliono essere un elogio alla bellezza e ribadire che il territorio è soprattutto di chi lo abita e lo ama.

