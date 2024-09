La giornata del sì nazionale alla donazione organi Aido

CAMPOBASSO. Da oggi 27 settembre al 29 settembre la Giornata nazionale del sì alla donazione di organi, tessuti e cellule: iniziative su tutto il territorio.

“Noi abbiamo detto sì, e tu?” Questo il leitmotiv delle iniziative in tutta Italia nella giornata del sì.

-L’impegno dei volontari Aido, nei giorni afferenti alla “Giornata del Sì”- riporta il Presidente Aido Molise, Graziella Vizzarri- è un rinnovare la scelta fatta, il sì alla donazione ha il grande significato del si alla vita e i volontari, con la loro presenza nei luoghi di comunità, si fanno promotori della divulgazione del messaggio.

Le iniziative sul territorio sono volte a promuovere l’informazione, fondamentale per poter fare una scelta consapevole, e sensibilizzare nei confronti della cultura della donazione organi, tessuti e cellule. Il Molise aderisce con varie iniziative grazie ai gruppi comunali.-

In Regione ci saranno le seguente iniziative: il gruppo comunale di Campobasso sabato 28 settembre sarà in piazza Vittorio Emanuele dalle ore 09.30 alle ore 12.30; il gruppo comunale di Larino sabato 28 settembre sarà in Piazza Duomo, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e domenica 29 settembre in Piazza dei Frentani dalle ore 9.00 alle ore 12.30; il gruppo comunale di San Martino in Pensilis sarà in Largo Trinità dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

“Noi abbiamo scelto il Sì, e tu?”