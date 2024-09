A Montenero Laura D'Angelo presenta il suo "Cuore puro"

MONTENERO DI BISACCIA. Sarà presentato oggi, sabato 28 settembre, "Cuore puro", l'ultimo libro della scrittrice molisana Laura D'Angelo, a partire dalle ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Montenero di Bisaccia.

A moderare e a condurre l'incontro, la scrittrice isernina Marilena Ferrante, che ha appena pubblicato la sua ultima silloge poetica "Nuda Memoria" (Set Art Edizioni) e ha già dialogato con la D'Angelo in più occasioni letterarie, in un contesto di corresponsione empatica e di condivisione di modi e forme della poesia e della narrativa contemporanea. Laura D'Angelo, reduce dalle presentazioni di 'Cuore puro' (Interno Libri, 2024) a Termoli, Milano, Torino, Isernia e del recentissimo incontro a San Salvo, appena l'altro giorno, nell'ambito di un contesto di Comunità e biblioteche educanti, torna a Montenero per presentare alla cittadinanza un libro che, come è stato definito da voci critiche autorevoli, rappresenta un "canzoniere in versi di grazia e sentimento", un viaggio intimo all'interno della scrittura poetica che sa andare oltre il dolore per confermare l'importanza di un'umanità condivisa, il riconoscimento di un sentire che sa farsi dono di autenticità e bellezza.

Con una scrittura cristallina e un nitore raro la scrittrice infatti fa mostra di una capacità di versificazione che abbraccia la prosa poetica quale genere innovativo e anticonvenzionale. Laura D’Angelo è critico letterario, narratrice e poetessa. Ha pubblicato “Cuore puro” (Interno Libri, 2024), “Poesia dell’assenza” (Il Convivio, 2023), “Sua maestà di un amore” (Scatole Parlanti, 2021). Dottore di ricerca in Studi umanistici e filologa classica, si dedica alla scrittura scientifica su riviste accademiche di poesia e di letteratura, tra cui «Gradiva- International Journal of Italian Poetry», ed. Olschki, Firenze; «Letteratura e dialetti», «Studi medievali e moderni». Scrive inoltre sulle riviste online Insula europea, Versolibero, Verbumpress, Radici Digitali.eu., Sinestesieonline. Suoi scritti sono stati pubblicati su «La Repubblica» (La bottega della Poesia- Bari), su litblog e siti di poesia e letteratura online come Il blog di Interno Poesia, Centro cultural Tina Modotti, Pelagos Letteratura, Le parole di Fedro, Il giardino dei poeti, La rosa in più, e recensiti tra le altre sulle pagine de "La Lettura" de "Il Corriere della sera" e "Avvenire". Suoi testi critici sono citati in documentari come "Giappone- Abruzzo: le connessioni nascoste" (Monti, Ambrosini, s.r.l., 2024) disponibile a breve su Amazon Prime Video, in atti di convegni e volumi collettanei come: Dante o dell’umana fragilità, in «Sinestesieonline», a. X, n. 32, 2020; L’Isottèo di Gabriele D’Annunzio e la poetica della modernità, in "Un’operosa stagione. Studi offerti a Gianni Oliva", Carabba, Lanciano, 2018; Gabriele D’Annunzio e le case della memoria, in "Memories &Reminiscences; Ricordi, lettere, diari e memorialistica dai Rossetti al Decadentismo europeo", Atti del Convegno Internazionale di Studi, Chieti-Vasto, 20-21 novembre, 2019, in «Studi medievali e moderni», a. XXIV – n. 1/2020; Music and Soul: Gabriele D’Annunzio and his Abruzzo Homeland, in "Bridges Across Cultures, Proceedings", Vasto, 2017; Dante tra web e social network, in «Studi medievali e moderni», a. XXV – n. 1-2/2021; La “Prima antologia di poeti dialettali molisani” di Emilio Ambrogio Paterno, in «Letteratura e dialetti», vol. 16, 2023; Da “Cuore” a “L’appello” per una scuola dell’inclusione, in «Nuova Secondaria Ricerca», n.8, aprile 2023. Attualmente si sta dedicando alla scrittura narrativa per bambini e ragazzi e allo studio della letteratura e della poesia contemporanee. Marilena Ferrante scrittrice, giornalista, docente di Lettere, collabora con la testata giornalistica online WordNews.it e con la radio ISNOW con il programma “Un libro al giorno”.

Divulgatrice culturale instancabile, ha pubblicato diverse raccolte poetiche tra cui l'ultima "Nuda Memoria" e il romanzo “La neve di marzo” per L’Erudita di Giulio Perrone. Appuntamento a sabato 28 settembre, presso la Sala Consiliare di Montenero di Bisaccia, a partire dalle ore 18.00.