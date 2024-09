Il musical "Grease" portato in scena dagli studenti dell'istituto "John Dewey"

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il Musical "Grease" portato in scena dagli studenti del John Dewey: un trionfo di creatività, impegno e passione

L’Auditorium della Scuola Primaria di San Martino in Pensilis si è riempito di entusiasmo e applausi durante lo spettacolo di inaugurazione del nuovo anno scolastico messo in scena dai ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto John Dewey, che hanno deciso di portare sul palco il celebre musical "Grease", in una rivisitazione scolastica che ha meravigliato i presenti. Un evento attesissimo che ha coinvolto non solo gli studenti, ma anche genitori, insegnanti e tutta la comunità scolastica, pronta a sostenere i giovani artisti in questa straordinaria avventura.

Lo spettacolo è stato il frutto di un lavoro di squadra che ha impegnato gli studenti per diversi mesi. Sotto la guida dei loro insegnanti di musica e di lingue, i ragazzi hanno studiato i copioni in lingua inglese e francese, le coreografie e le canzoni che hanno reso "Grease" uno dei musical più amati di sempre. Non è mancato l’impegno nella creazione dei costumi e delle scenografie, realizzate con materiali semplici ma di grande impatto, grazie anche all'aiuto dei professori. La storia di Danny Zuko e Sandy Olsson, ambientata negli anni '50, è stata adattata e tradotta per i giovani interpreti, mantenendo però l'inconfondibile atmosfera frizzante e divertente che caratterizza il musical originale.

Gli alunni hanno messo in luce un grande talento nella recitazione e nelle lingue straniere, riuscendo a mantenere viva l’attenzione del pubblico per tutta la durata dello spettacolo. I brani iconici della commedia sono stati accompagnati da canzoni contemporanee e sono stati eseguiti con energia e passione, che ha fatto cantare e battere le mani a tutti i presenti. Nulla è stato lasciato al caso: tutto è stato studiato nei dettagli per rendere vivo l’apprendimento e attiva la trasmissione delle conoscenze, in un’ottica del tutto originale.

Mentre i nostri giovani protagonisti hanno fatto rivivere la storia d’amore senza tempo tra Danny e Sandy, il resto del cast ha saputo dare vita in maniera impeccabile ad altri indimenticabili personaggi del musical. Le coreografie sono state eseguite con precisione e divertimento, dimostrando quanto impegno e dedizione i ragazzi abbiano messo in questo progetto. L’intero percorso, culminato con lo spettacolo del 27 settembre, ha preso avvio dall’anno scolastico 2023/2024 con il Piano Estate, un progetto volto a promuovere l’apprendimento e favorire l’accrescimento delle competenze nei giovani alunni. Significativa anche la scelta del periodo, in quanto il 26 settembre 2024 si è celebrata la Giornata europea delle Lingue, un’importante occasione per riflettere sulla diversità culturale e linguistica, centrale come mai nel mondo contemporaneo.

Oltre a rappresentare un momento di svago e divertimento, questo progetto teatrale ha avuto un grande valore educativo. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di sviluppare diverse competenze: dalla gestione del tempo, alla capacità di lavorare in gruppo, fino all’autostima e alla fiducia in sé stessi; inoltre, il coinvolgimento attivo di tutti gli alunni, sia sul palco che dietro le quinte, ha favorito l'inclusione e la collaborazione tra coetanei.

Alla fine dello spettacolo il pubblico ha applaudito calorosamente i ragazzi che hanno saputo regalare un’esperienza indimenticabile. Anche i docenti e il Dirigente Scolastico, Immacolata Lamanna, hanno espresso la loro soddisfazione e orgoglio per il successo dell'iniziativa, sottolineando l’importanza di progetti come questo per la crescita personale e scolastica dei ragazzi.

Un’esperienza che resterà di sicuro nel cuore di tutti, dai giovani interpreti agli spettatori che hanno avuto il privilegio di assistere a una serata all’insegna del divertimento e del talento giovanile. Davvero un’ottima premessa per il nuovo anno scolastico!

