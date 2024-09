Arte e poesia, l’Aut Aut Festival raddoppia con Pina Tozzi e Rocco Pelusi

TERMOLI. Arte e poesia, doppio appuntamento dell’Aut Aut Festival.

Domenica prossima, 6 ottobre, a partire dalle ore 18 l’Aut Aut Festival raddoppia con un evento dedicato alla presentazione del libro dell'autrice Pina Tozzi "Come Wendy" un libro di poesie profonde e incisive caratterizzate da uno stile cristallino e coinvolgente.

Allo stesso tempo sarà possibile visitare la mostra, allestita negli ambienti della Sala della Curia Vescovile in piazza Sant'Antonio, del giovane e talentuoso artista Rocco Pelusi.

Un viaggio nella fantasia con tanti spunti di riflessione sull’attualità.

Ingresso libero e gratuito, come sempre.

Con l'Aut Aut Festival "La cultura è la cura", per questo è un appuntamento da non perdere, quello di domenica 6 ottobre, "Save the date".