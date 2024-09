Colletorto in festa per San Michele Arcangelo

COLLETORTO. Tra fede e memoria proseguono nel mese di settembre le feste tradizionali. Nel paese dell'olio festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo. Un santo senz'altro molto amato da tutti. Oggi, domenica 29 settembre, il paese è in festa per un santo venerato in ogni famiglia. Si tratta di una ricorrenza che rivolge l'attenzione un po' a tutto il circondario. Fede, storia e memoria nell'occasione ritornano. Consentono di rileggere il corso dell'uomo. I ricordi di un tempo lontano s'intrecciano piacevolmente ai riti di ieri. Ritorna il narrare nella mente degli anziani quando il cammino della fede li portava, tra non poche fatiche, sul Gargano. Sulle ali della memoria pertanto s'affacciano i riti devozionali. Espressione di atti profondamente spirituali.

Tanti anni fa si occupava della festa chi portava il nome glorioso di Michele. E ne erano per davvero tanti a sostenerla come si deve. L'elenco era lungo. Espressione di un attaccamento al santo in tantissime famiglie. Da trasmettere da padre in figlio. Per rinnovare i propri avi.

Da rispettare con questa formula di credo entusiasmante. Di questo forte legame al santo resiste il pellegrinaggio a Monte sant'Angelo per visitare la grotta dell'apparizione dell'Arcangelo. Il luogo viene raggiunto proprio in questo periodo dai fedeli e da tantissimi visitatori. Ecco il programma di oggi. 17.30 Santa Messa presso la chiesa parrocchiale. 18.30 processione per le vie del paese. Sfilerà dal "Borgo antico" al "Colle" l'artistica statua di San Michele. Si tratta di un'opera lignea di pregevole valore. Scolpita dall'artista Paolo Saverio Di Zinno, autore dei Misteri a Campobasso. Tra cielo e terra l'Arcangelo Michele e' al centro dell'attenzione. Agilissimo nella rappresentazione invita tutti a sconfiggere il maligno. Un esempio di vita. Da seguire oggi più che mai. Un'immagine che, dunque, colpisce nel suo lungo giro processionale. Allieterà la serata in piazza, con il meglio della musica italiana, il gruppo "I Clandestini".

