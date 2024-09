Delegazioni dal Molise al raduno dell'Associazione nazionale Vigili del fuoco

TERMOLI. Iscritti e dirigenti dell'associazione nazionale Vigili del fuoco in trasferta da Termoli e dal resto del Molise in Umbria.

Si è svolta questa mattina, a Terni, il XXI Raduno interregionale Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, dell'associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale.

Per il Molise le delegazioni provinciali di Campobasso ed Isernia. Dopo la santa messa, che si è tenuta nel Duomo di Terni, tutti i partecipanti, con i labari provinciali, hanno sfilato per il corso principale giungendo in Piazza Tacito per i saluti delle autorità, Paolo Rozzi del coordinamento regione Umbria e presidente sezione di Terni, e l'ingegner Enrico Marchionne, presidente nazionale dell'Associazione.

