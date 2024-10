Un nuovo spazio di apprendimento all’aperto, prende vita Ortolandia

MONTENERO DI BISACCIA. Un nuovo spazio di apprendimento all’aperto ha preso vita ieri 30 settembre nella scuola dell’infanzia di Montenero di Bisaccia: Ortolandia. Questo speciale giardino didattico rappresenta un passo importante per l’istituto, grazie alla collaborazione tra diverse realtà locali e la partecipazione attiva della comunità scolastica.

Le piante, generosamente donate dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Molise per mano dell’ARSARP (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca) e dalla COTEB di Larino hanno trovato la loro nuova casa in questo spazio verde, trasformato grazie all’impegno dei vivaisti Antonio Del Vecchio e Maurizio Russo che hanno curato personalmente la preparazione dell’area per la messa a dimora.

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche la Dirigente Scolastica Luana Occhionero, che nel suo discorso ha sottolineato l’importanza di avere uno spazio verde all'interno della scuola, non solo come luogo di apprendimento, ma come strumento per formare i cittadini di domani. "ORTOLANDIA è uno spazio dove i bambini potranno crescere, imparare e sperimentare valori importanti come il rispetto per l’ambiente e la collaborazione", ha affermato la Dirigente, ringraziando inoltre i docenti per il loro impegno costante e per il lavoro svolto nella realizzazione di questo progetto.

ORTOLANDIA, però, non sarà soltanto un orto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia, ma un luogo condiviso anche con gli altri ordini di scuola, all'interno di un progetto di attività in verticale. Questo significa che sarà utilizzato da alunni di tutte le età, dalla scuola primaria fino alla secondaria di secondo grado, creando così un filo conduttore di esperienze che accompagnerà gli studenti lungo il loro percorso educativo.

Le piante che cresceranno in ORTOLANDIA sono simbolo di un percorso di crescita condiviso: proprio come le piante si sviluppano con cura e attenzione, così gli studenti, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria, potranno crescere e maturare all’interno dell’ istituto, sviluppando non solo conoscenze ma anche competenze sociali e civiche.

L’iniziativa ha ricevuto grande apprezzamento da parte della comunità scolastica e rappresenta un esempio concreto di come gli spazi verdi possano essere integrati nel contesto educativo per favorire un apprendimento più consapevole, a stretto contatto con la natura. ORTOLANDIA quindi sarà una “palestra di vita e di cittadinanza attiva, dove i piccoli alunni imparano l’importanza della cura del territorio e del vivere comune” come ha sottolineato nel suo intervento l’Assessore all’ambiente del Comune di Montenero di Bisaccia Fiorenza Del Borrello.

Con ORTOLANDIA, l’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia continua a investire nel futuro dei suoi giovani, offrendo loro opportunità di crescita in un ambiente stimolante e inclusivo.

