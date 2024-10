A Tavenna "Cruciverba liturgici, conoscere il Vangelo giocando" di don Michele Di Leo

TAVENNA. Domenica 6 ottobre 2024, alle 18, nella mediateca comunale di Tavenna sarà presentato il libro "Cruciverba liturgici – conoscere il Vangelo giocando" di don Michele Di Leo. All'iniziativa prenderanno parte il sindaco, Paolo Cirulli, e la consigliera Franca Ricci, che dialogherà con l'autore.

Cruciverba liturgici, ovvero un supporto per il catechismo settimanale, con domande mirate alla domenica immediatamente successiva. Un testo nato quasi per gioco, dalla curiosità dei fanciulli della parrocchia dove don Michele Di Leo ha fatto catechesi. Per testare la conoscenza riguardo alla parola di Gesù, il sacerdote assieme all'equipe di catechisti si sono divertiti a creare, volta per volta, alcune brevi domande a risposta secca, che poi sono diventate mini cruciverba.

La scorsa estate, ripensando alla felice esperienza, è stata elaborata una serie di schemi dalla prima domenica di ottobre fino al tempo di quaresima. La finalità è quella di offrire un piccolo aiuto per meglio comprendere il Vangelo festivo, creando così un maggiore coinvolgimento durante la celebrazione. In appendice, due semplici schemi sulla religione e sulla confessione.