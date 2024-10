Al Macte Nico Angiuli e la sua ricerca sui "Semi resistenti"

TERMOLI. In occasione della XX Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, il 12 ottobre dalle 17 alle 19 il museo Macte presenta Nico Angiuli e la sua ricerca sui Semi Resistenti, dove l'artista condivide le possibilità di un seme di creare alleanze con gli umani. L'evento è aperto a tutti,

Angiuli, tramite la lettura di un diario e la condivisione di alcune immagini, metterà in scena alcuni episodi che parlano di sementi resistenti: i padri gesuiti che portarono in Albania i semi di tabacco nascondendoli nei bastoni, le donne che, vendute come schiave, lasciavano il corno d’Africa nascondendo chicchi di riso nei capelli, la capacità di resistere al fuoco di piante come il Pino di Aleppo o la possibilità di nascondere un seme dentro un altro seme.

La vittoria dell'Italian Council 2023 ha permesso a Nico Angiuli di viaggiare in Palestina, in Colombia e in Grecia e continuare a raccogliere storie di resistenza.

Nico Angiuli (Bari, 1981) è un’artista che vive a Berlino e insegna Tecniche Performative presso l'Accademia di Belle Arti di Bari.

Nel 2020 con l’opera Vacanze Intelligenti fa navigare una gondola tra i canali di Porto Marghera mentre nel 2021 con Amazon Dance traduce in forma di danza contemporanea uno degli algoritmi delle multinazionali della logistica. Nel 2022 al MACTE di Termoli sviluppa Part-time Resistance, un progetto di trasmissione di memoria ispirato dal libro "Weapons of the Weak" del sociologo Walter C. Scott.

Angiuli lavora dal 2022 al progetto Part-time Resistance, iniziato proprio al MACTE di Termoli, con cui ha indagato tre vicende: il sabotaggio della linea di sartoria delle donne incarcerate nel campo di concentramento nazista di Raversbruck, l’alfabeto carcerario ideato dai detenuti politici nell’Albania comunista di Enver Hoxha, le tecniche di immobilizzazione articolare dei braccianti in Malesia a fine Ottocento. Queste vicende vengono veicolate attraverso dei libri umani: custodi che, invitati a tenere un laboratorio, condividono nel dettaglio tali pratiche e generano un nuovo libro umano.