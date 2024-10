Al liceo scientifico di San Severo la 3ª edizione del "Premio Prof. Vladimiro di Giuseppe"

SAN SEVERO. Sabato 28 settembre alle ore 11:00, presso il Liceo Scientifico-Classico “Rispoli-Tondi” di San Severo, si è tenuta la cerimonia di premiazione della 3ª edizione del “Premio Prof. Vladimiro di Giuseppe – Borsa di studio per meriti scolastici in matematica e fisica”, anno 2023/2024.

“Sin dalla sua istituzione, l’obiettivo del Premio è creare valore per la comunità e per i suoi giovani portando alla luce particolari capacità, in grado di definire nuove e crescenti prospettive in termini di attitudini e di risultati. Quest’anno, per la prima volta nella storia del Liceo, è stata sfiorata la qualificazione alla gara nazionale a squadre delle Olimpiadi della Matematica, segno che il movimento sta crescendo e che i ragazzi stanno aumentando il valore della loro preparazione e delle loro performance. Avanti così”, ha dichiarato l’Avv. Alessio di Giuseppe, in rappresentanza della famiglia cofondatrice del premio, descrivendo le motivazioni che sono alla base della borsa di studio intitolata al padre Vladimiro, esimio professore del Liceo.

In occasione della cerimonia, patrocinata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura ed alle Politiche per l’Istruzione, sono giunti anche i saluti e i complimenti del nuovo Sindaco Lydia Colangelo: “Porgo i miei saluti più cari a tutti e le mie sincere congratulazioni per questa bellissima iniziativa che stimola lo studio e la ricerca, nonché la passione per queste discipline che così tanta importanza hanno per lo sviluppo e il miglioramento del nostro mondo in tutti i suoi aspetti”. Alunni, docenti, familiari ed amici intervenuti hanno manifestato grande entusiasmo e sostegno per i pregevoli fini di una premiazione che riconosce il valore dello studio e l’impegno dei nostri giovani.

Il vincitore della 3ª edizione è stato l’alunno Giuseppe Checola della classe 5A scientifico, che si è classificato primo tra tutti gli studenti del Liceo, ed a cui è stata attribuita la borsa di studio in denaro.

I primi dieci studenti classificati sono stati invitati a turno per ricevere i complimenti del pubblico e l’attestato di partecipazione: Manuel Testa 5A scientifico, Paola Di Cicco 4A scientifico, Francesco Argenio 2A scientifico, Mario Di Mola 4A scientifico, Antonio Maselli di 4A scientifico, Michele Mazzocco 2A scientifico, Ivan Giacobbe 3F scientifico, Michele Mariano 5C scientifico, Giuseppe d’Antuoni 3B scientifico.

“È fondamentale trasformare la preparazione nozionistica in competenze pratiche al fine di essere pronti ad affrontare il mondo del lavoro in tutte le sue possibilità. La partecipazione a tali gare stimola esattamente questa attitudine e implica un impegno differente rispetto allo studio curriculare. Siamo sulla strada giusta, pertanto invito tutti gli studenti a dare sempre il massimo”, ha affermato il Dirigente Pasquale Marco Romano.

“Anche per questo nuovo anno scolastico, e relativa edizione del Premio, l’obiettivo sarà di aumentare il valore del coinvolgimento degli alunni e delle loro prestazioni. Un plauso particolare ai ragazzi della squadra che ha partecipato alle gare delle Olimpiadi della Matematica per il loro ottimo risultato: Giuseppe Checola, Manuel Testa, Giovanni Stoduto, Marco Nardella, Mario di Mola, Lorenzo dell'Oglio, Giuseppe d'Antuoni”, ha infine aggiunto il Prof. Pierluigi Modola, docente responsabile del Premio.

A tutti i ragazzi, non solo ai premiati, i migliori auguri per un brillante avvenire anche attraverso occasioni che meritocraticamente riconoscono e premiano le loro capacità e il loro valore.

