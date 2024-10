Riportare al centro il sentimento, «Perché la sensibilità è un valore che ci rende più umani»

MONTENERO DI BISACCIA. Riportare al centro il sentimento, perchè la sensibilità è un valore che ci connota come esseri umani nella sua bellezza e complessità. È quanto emerso nel corso della presentazione dell'ultimo libro della scrittrice e poetessa molisana Laura D'Angelo, svoltasi lo scorso sabato 28 settembre nella Sala consiliare di Montenero di Bisaccia.

"Cuore puro", raccolta di prose poetiche e versi edita da Interno Libri Edizioni, è, come è stato definito dalla scrittrice e giornalista Marilena Ferrante, che ha moderato l'incontro, un canzoniere di bellezza e sentimento che racchiude in versi tutto ciò che è legato al complesso e suggestivo universo dei sentimenti. Un percorso tra pagine dense di prosa e lirismo che si snoda attraverso il dolore, l'amore, il bisogno di senso, la perdita e la speranza per illustrare il modo di sentire dell'autrice, con purezza espressiva e ricchezza di senso.

Dopo i saluti istituzionali di rito a cura di Cabiria Calgione e dell'amministrazione comunale, la D'Angelo ha evidenziato l'originalità di un'opera che si pone nel solco della tradizione in maniera personale e attraverso un dettato espressivo contrassegnato da un candore di fondo, per riportare in auge il sentimento umano nella sua semplice immediatezza, in un'epoca controversa in cui il materialismo e l'apparire sembrano svuotare di senso ogni azione o relazione.

Colti dalla Ferrante i riferimenti impliciti a Petrarca, presenti nell'opera della D'Angelo, ma anche a tanta letteratura alta, reinseriti in maniera sapiente e sottile in una prosa limpida e poetica. Un testo che ha emozionato l'uditorio presente, perché le emozioni sono ancora un valore da coltivare per la base di un rinnovato umanesimo.