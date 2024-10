Festa dei nonni: patrimonio della società e tesori da custodire

TERMOLI. Oggi si celebra la festa degli Angeli custodi, e insieme a essa, la festa dei nonni. Per dire loro tutto il nostro amore, gratitudine, affetto, vicinanza. Perché i nonni, come ha scritto qualcuno, sono un patrimonio dell’umanità. A qualsiasi latitudine e longitudine siano. Vicini e lontani. Presenti e non più.

Un giorno molto sentito, per ricordare l'importanza di una figura familiare che è sempre più preziosa. I nonni sono speciali e andrebbero celebrati non solo nel giorno della loro festa, ma tutto l'anno.

In prima persona abbiamo vissuto i nonni, chi scrive ha avuto la fortuna di avere un nonno-papà. In assenza di un padre, questo nonno, di cui chi scrive porta il nome, è stato il faro e il porto sicuro dove tornare nei momenti di sconforto, una spalla su cui appoggiarsi.

Quando un nonno o una nonna va via, lascia nei nipoti un vuoto incolmabile ma nel cuore rimangono i ricordi e la gioia di averli vissuti, a pieno.

I nonni danno senza chiedere nulla in cambio. Solo l’amore. Quell’amore che i nipoti ricorderanno quando penseranno a loro.

Avere i nonni è davvero un tesoro inestimabile. La paura di perdere un tesoro è tanta. I nonni non dovrebbero mai lasciare i propri nipoti. Ma il loro amore, la loro protezione rimarrà sempre nei loro cuori. Per l’eternità.

I nonni ti vedono nascere, ti crescono, e amano forse più che ai figli. Ti coccolano, ti “viziano” e mettono sempre il bene dei propri nipoti davanti a tutto. Ci sono quei nonni che, per circostanze della vita, diventano genitori bis. Essere nonni è un dono, sia per loro ma specialmente per i nipoti.

La festa dei nonni è una ricorrenza civile istituita dal Parlamento italiano con la legge n. 159 del 31 luglio 2005 "quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale". Il giorno scelto combacia con il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario cattolico, che secondo la tradizione accompagnano le persone nella vita, guidandole e aiutandole nei momenti di difficoltà. Questa giornata è stata istituita da Papa Francesco nel 2021.

I nonni e le nonne sono figure fondamentali per la crescita dei più piccoli, sono presenze su cui ogni bambino o nipote dovrebbe poter contare.

Un tesoro come loro andrebbe protetto a tutto tondo, con delle politiche mirate. A partire da un’assistenza sanitaria adeguata e dal punto di vista economico interventi per rendere le loro pensioni più sostenibili visto il caro prezzi.