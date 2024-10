"Una luce per..." una rete più solidale in città

TERMOLI. Lunedì 30 settembre alle 18.30 nei locali della parrocchia di Santa Maria degli Angeli nel quartiere di Difesa Gran, si è tenuta l'assemblea pubblica “Una luce per …".

L'incontro vuole sensibilizzare le diverse comunità della città, sul problema della grave emarginazione adulta e della condizione delle persone senza dimora. L'assemblea segue l'iniziativa di quella tenuta in estate presso la Parrocchia di Gesù Crocifisso. Il parroco di Santa Maria degli Angeli don Gabriele ha aperto i lavori con il saluto di benvenuto ai presenti e ha dato la parola a Roberto De Lena operatore dell'associazione Faced, struttura questa impegnata attivamente nel sociale che opera insieme alla Caritas. Queste Assemble spontanee vanno avanti da circa un anno da quando si è verificato a Termoli il triste e tragico evento di Pozzo Dolce.

I volontari si interrogano sui fatti insieme agli operatori sociali affinché si possano ricollegare pezzi della città e generare una rete più solidale nel settore dell'emergenza abitativa dei soggetti vulnerabili, di quella popolazione che vive un grande disagio sociale, vivere senza una dimora, un posto sicuro. Problematiche molto complesse e profonde che interessano le comunità e che vengono amplificate da diversi indicatori sociali come la differente ripartizione della ricchezza. Il direttore della Caritas Diocesana di Termoli, Vito Chimenti, nel suo intervento ha presentato le varie realta' della povertà che in città interessa diverse famiglie, infatti l'emporio solidale gestito dalla Caritas, assiste 280 famiglie, che purtroppo vanno sommate alle altre realtà associative che assistono famiglie che vivono in situazioni di povertà e disagio sociale, un dato emblematico che rappresenta la situazione di sofferenza drammatica del nostro tessuto sociale. Un accorato appello, che è stato più volte rivolto ai presenti, è stato quello di dedicare un po' più di tempo al nostro prossimo con il volontario, riscoprendo così il gusto della gratuità che è insito nell'aiutare.

Nel corso dell'assemblea sono stati rappresentanti da Francesco De Lellis, sempre della Faced, i diversi problemi che interessano le persone senza fissa dimora: dagli affitti alti a Termoli, alla non accessibilità agli alloggi, il problema della turistificazione del patrimonio edilizio esistente, il diritto alla casa e il lavoro. I partecipanti all'assemblea nei loro diversi interventi hanno chiesto agli organizzatori informazioni sullo stato dell'arte, sui livelli di assistenza che attualmente vengo erogati in favore della popolazione vulnerabile. Vito Chimenti, ha parlato del lavoro che in questo periodo della Caritas, l'ente è impegnato a fornire materiale scolastico e libri, ma le risorse che l'associazione mette in campo, anche insieme ad altri enti, risultano essere purtroppo ancora insufficiente. La Faced tra le sue azioni in favore alle grave emarginazione adulta prova ad attivare il supporto, in primis, con progetti finalizzati ad assicurare una struttura abitativa coinvolgendo anche altre strutture anche pubbliche. Lo sforzo lodevole, che il terzo settore cerca di mettere in atto è soprattutto quello di assicurare agli ospiti interessati una maggiore sicurezza, in particolare che fatti come quelli tristemente accaduti un anno fa non si ripetano. Gli operatori della Faced, della Città Invisibile, Caritas, operando su due livelli interventi diretti e la politica sociale per rendere accessibile a tutti i diritto ad abitare la città, interfacciandosi anche con l'amministrazione Comunale in particolare con l'assessorato alle Politiche Sociali. La volontà di aiutare è presente nella comunità ma molti cittadini affermano che sarebbe importante ricevere un'adeguata formazione. L'evento ha destato l'interesse e la partecipazione dei presenti.

Nel corso dell’assemblea è stato allestito un punto di raccolta solidale per le persone che beneficiano dei servizi della Città Invisibile. Sono stati donati principalmente prodotti alimentari e per l'igiene. Gli organizzatori hanno in animo di visitare altre parrocchiale e altri quartieri al fine di coinvolgere il maggior numero di persone. Alabastro Giuseppe