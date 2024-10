"Molizaiko": alla scoperta delle comunità di minoranza linguistica croata

ACQUAVIVA COLLECROCE. Torna alla ribalta, di nuovo, la zona del Castellelce, ma stavolta incentrata sulla minoranza linguistica croata, che proporrà, sabato prossimo, 5 ottobre, l'ottava edizione di "Molizaiko". Una rassegna che mira a promuovere i legami con l'altra sponda dell'Adriatico delle comunità di Acquaviva Collecroce, Tavenna, San Felice del Molise e Montemitro. Ci sarà a partire dalle 8 una visita delle località con una guida.

Dalle 14.30 alle 17, ad Acquaviva Collecroce, nella scuola Nicola Neri, da poco inaugurata, laboratori artigianali con giocattoli in legno, l'arte dell'intreccio con l'artista Gabriele Pasciullo, la mostra della civiltà contadina con Antonio Biacca e l'antica tradizione del tombolo con la Pro loco di Tavenna. Negli anni scorsi la manifestazione viveva su più giorni, ora è stata concentrata in una data unica. Dalle 15 promozione della raccolta di poesia "Vrime" di Mario Giorgetta, in piazza Nicola Neri. Appena mezz'ora dopo, alle 15.30, inaugurazione della mostra "Cravatta", sempre nella scuola Nicola Neri; alle 16 presso il Caffé letterario la proiezione del docufilm sulla festa del Maja.

Divertimento, colore e musica con le esibizioni dei gruppi folcloristici, dalle 17, in piazza Nicola Neri, coi Kud Laz, i "Dragoni del Molise" di Agnone e Peru (Associazione fratelli d'arte e cultura). I tre gruppi sfileranno alle 19 in abiti tradizionali, assieme al Mosaico Italo Croato Roma, a Na Naso e Jedna musika.