Nonni e nipoti insieme, che festa all'infanzia di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Si è conclusa con grande successo la Festa dei Nonni, celebrata presso la scuola dell'infanzia di Montenero di Bisaccia dal 2 al 4 ottobre. L’iniziativa, articolata in tre giornate intense e ricche di attività, ha visto protagonisti i bambini insieme ai loro nonni, in un momento di condivisione che ha unito generazioni e rafforzato i legami familiari e comunitari.

Durante l’evento, i piccoli hanno avuto l’opportunità di trascorrere del tempo prezioso con i loro nonni, coinvolti in una serie di laboratori creativi e didattici. Gli insegnanti del plesso hanno organizzato una vasta gamma di attività che hanno spaziato dai laboratori musicali e artistici, a quelli canori, manipolativi e di lettura, creando un'atmosfera accogliente e stimolante.

Ogni laboratorio è stato pensato per valorizzare le competenze e l’esperienza dei nonni, permettendo ai bambini di imparare e divertirsi con i loro saggi maestri di vita. Attraverso la musica, l’arte e la lettura, si è voluto mettere in luce l’importanza del legame affettivo tra nonni e nipoti, e il ruolo fondamentale che i nonni rivestono nella crescita e nell’educazione dei più piccoli.

La dirigente scolastica, insieme al corpo docente, ha sottolineato come "questa iniziativa sia stata un’occasione per aprire la scuola al territorio, favorendo l’incontro tra la comunità scolastica e le famiglie. La scuola dell’infanzia e l'Istituto Onnicomprensivo di Montenero di Bisaccia hanno voluto, attraverso questa festa, sottolineare l’importanza dei nonni non solo come custodi delle tradizioni e della memoria familiare, ma anche come figure di riferimento essenziali nel percorso di crescita e sviluppo dei loro nipoti.

Ma la Festa dei Nonni non è stata solo un evento isolato: durante l’intero anno scolastico, i nonni saranno nuovamente coinvolti in altre attività e progetti. Gli insegnanti stanno già progettando nuovi momenti di partecipazione e collaborazione, consapevoli di quanto la presenza dei nonni arricchisca la vita scolastica e offra ai bambini un'esperienza educativa ancora più completa.

Questa tre giorni ha dimostrato quanto sia importante il contributo dei nonni nella quotidianità dei più piccoli e come la loro esperienza, pazienza e affetto possano fare la differenza. Con la Festa dei Nonni, Montenero di Bisaccia ha celebrato non solo l’amore familiare, ma anche un modello di scuola inclusiva, che riconosce e valorizza il ruolo di tutti nella crescita dei suoi alunni.

I sorrisi sui volti dei bambini e la commozione dei nonni hanno reso indimenticabili queste giornate, che rimarranno nel cuore di tutti i partecipanti.

Galleria fotografica