“Magna Capitana” alla rassegna letteraria “Anima e Pietra” dell'area barese

COLLETORTO. Cultura e territorio tra non poche sorprese. Questa sera, a partire dalle ore 18, presentazione della silloge poetica “Magna Capitana”, ricca di sguardi tra il Molise e la Capitanata, nell’area metropolitana di Bari, a Valenzano, nell’ambito della rassegna culturale “Anima e Pietra”. Dopo Giovinazzo si viaggia a Valenzano. Presso il Centro Culturale in Piazza Plebiscito, dunque, sulla scia di una serie di appuntamenti culturali speciali, dove è possibile incontrare non poche emozioni generate dalla bellezza dell’arte, del racconto, della narrativa e della poesia. La rassegna letteraria “Anima e Pietra” s’intreccia a varie forme di espressione culturali aperte alla creatività, ai colori della vita, al mondo delle emozioni e ai valori umani.

Che oggi, per affermarsi, fanno più fatica che mai. Perché la mente spesso allontana la sfera del cuore e dei sentimenti. Lo spirito attivo di Magna Capitana s’inserisce appunto in questo flusso di idee e di riflessioni in versi per far si che, attraverso le emozioni, la mente, appunto, sia dalla parte dell’uomo e della natura da cui dipende la sua sopravvivenza. Magna Capitana, ultima opera di Luigi Pizzuto, viene precisato nella brochure di presentazione, esprime nel suo itinerario la sensibilità incisiva e profonda di un poeta, capace di scrutare la vita in ogni suo momento, impegnato da sempre a valorizzare il Molise e la sua taciturna bellezza. Con l’attuale raccolta, afferma la poetessa barese Maria Pia Latorre, lo studioso colletortese consolida la sua cifra stilistica. Si tratta di un viaggio nella terra, attraversando zolle odorose d’erba e di vita che continuamente si rigenerano e in cui l’autore si identifica. Sempre la terra di appartenenza il leimotiv della nuova raccolta.

Quella Capitanata pugliese dai tondeggianti spazi di vastità policroma che vanno dalla Puglia settentrionale al Molise. Una terra dal poeta continuamente accolta, amata e cantata. E’ facile e gradevole perdersi nei luoghi suggeriti dall’autore. Immaginarli per percorrerli idealmente e re-immaginarli arricchiti del carico di vita che l’autore ci suggerisce. Come un aedo o un menestrello medioevale l’autore di Magna Capitana travalica il tempo e ci dona immagini delicate come lacche cinesi. Sobria la scelta stilistica del linguaggio. E propria la misura sembra essere la traccia fondamentale che seguono tutte le liriche. Sia che si tratti di temi ambientali, di guerra e di pacifismo. Sia che si parli del mondo degli affetti. La prefazione del libro si deve a Maria Pia Latorre, la presentazione a Rossella de Magistris e la postfazione a Laura d’Angelo. Spazio, dunque, nella serata di sabato alle tante tematiche di Magna Capitana. Libro pubblicato dall’Editrice Lampo. Storica editrice campobassana. La rassegna “Anima e Pietra” ha il patrocinio del Comune di Valenzano. E’ promossa dalle Associazioni “Soggetto a Piacere” “A.M.L.eT” e “Luca Samele”.

La “pietra” accoglie la storia dell’uomo fin dalla notte dei tempi. Custodisce i suoi segni. E’ duratura. Resiste contro ogni forma di annientamento. Per essere sempre viva, però, ha bisogno dell’anima umana. Di quello spirito creativo pronto a dare senso al suo cammino in ogni momento. Si spiega così il titolo singolare della rassegna artistica e letteraria pugliese: “Anima e Pietra”.