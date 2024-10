"Premio generosità", un altro riconoscimento al termolese Antonello De Oto

TERMOLI. Lo Smaf, Social Music Art Festival, rappresenta una delle iniziative più importanti in Italia nel campo della cultura, musica e arte dedicate al sociale.

Nato da un’idea di Massimo Zamponi, noto conduttore e organizzatore di eventi di grande prestigio e solidarietà, il festival si distingue per il suo impegno nel sostenere progetti, Onlus ed enti che operano per il bene della comunità.

L’evento si propone come un punto di incontro tra artisti, musicisti e organizzazioni che condividono l’obiettivo di fare la differenza nel campo della solidarietà. Lo Smaf non è solo un festival culturale, ma un vero e proprio movimento che punta a sensibilizzare il pubblico attraverso l’arte, la musica e la cultura, unendo persone di diversi settori per una causa comune. È un’occasione per dare visibilità a realtà che spesso operano lontano dai riflettori, ma il cui impatto sulla società è fondamentale. Questo festival, infatti, ha l’obiettivo di avvicinare il pubblico alle associazioni che ogni giorno lottano per migliorare la vita di chi è in difficoltà. All’interno dello Smaf, spicca il “Premio Generosità”, un riconoscimento che celebra coloro che si sono distinti nella loro vita per atti di umanità, solidarietà e generosità.

Dopo il grande successo della prima edizione, il premio è tornato anche quest’anno, nella serata di ieri venerdì 3 ottobre nell’auditorium di Campello sul Clitunno in Umbria.

Un pizzico di termolesità in questa seconda edizione, grazie alla presenza del premiato cavaliere professore avvocato Antonello De Oto.

De Oto al momento del ritiro del premio, dopo i ringraziamenti di rito, ha ribadito con orgoglio il suo essere molisano e di Termoli pur risiedendo da molti anni a Bologna.

Della “sua” Termoli il professor De Oto ne parla sempre con orgoglio, ogni volta che ne ha occasione.

Il Premio Generosità è rappresentato da una scultura che raffigura due mani che si intrecciano, simbolo che rimanda al Segno di Santa Rita da Cascia. Questo gesto di unione e solidarietà incarna valori profondi come la generosità, la compassione, l’amore, la fratellanza e il perdono.

Ogni anno, i premi sono benedetti all’interno dell’urna di Santa Rita, grazie alla generosa concessione della Madre Badessa del monastero. Proprio lo spirito che anima da sempre il professor De Oto, del quale noi ci onoriamo della sua amicizia.

Congratulazioni e felicitazioni per questo ennesimo riconoscimento da parte di una grandissima fetta di concittadini termolesi come te Antonello.