Guglionesi ricorda la seconda traslazione delle sacre reliquie di Sant'Adamo

GUGLIONESI. Il mese di ottobre a Guglionesi è dedicato alla memoria della seconda traslazione delle sacre reliquie di Sant’Adamo, patrono del paese.

In occasione della 528esima solennità di Sant’Adamo di ottobre o di vendemmia, sia la parrocchia di Santa Maria Maggiore insieme al comitato feste, sia la Pro loco Colleniso hanno organizzato degli eventi.

Eventi religiosi e di intrattenimento si svolgeranno sabato 12 e domenica 13 ottobre.

Sabato 12 iniziano i ragazzi della Pro loco, con la terza edizione di “Sant'Adamo di vendemmia 2024”.

“La terza edizione è alle porte ed anche quest'anno vogliamo festeggiarlo al meglio- scrivono sul loro profilo ufficiale- I sommelier sono pronti a servirvi i migliori vini del nostro territorio, con una scelta variegata ed eccellente.

Chef d'eccezione pronti a stuzzicarvi il palato con menù a scelta tra carne o pesce. Musica pettinata dei Tintilia Sound per allietarvi le orecchie ed i vinili dei @piermarinetz aspettano solo di esplodere per chiudere in bellezza.

Ovviamente non può mancare il calice personalizzato!

Solo una raccomandazione i posti a sedere sono limitati, pertanto vi invitiamo a riservare il vostro tavolo.

Prenotazioni aperte fino al 10 ottobre ore 13:00

Potete contattarci via social o fare riferimento ai vostri volontari Pro Loco di fiducia.

Ci vediamo il 12 ottobre nei portici di Piazza XXIV Maggio”.

Domenica 13 ottobre, spazio alla parrocchia di Santa Maria Maggiore e al comitato feste.

Alle ore 9, 11 e 18 saranno celebrate le sante messe. A conclusione della Santa messa delle 18 ci sarà l’esibizione musicale dell’Infinity Sax Quartet, e al termine del concerto la reposizione del Santo patrono in Cripta.

Infine, alle ore 20 lo spettacolo pirotecnico.