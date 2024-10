Studenti della Brigida alla scoperta degli sportelli linguistici croati e arbëreshe

TERMOLI-MONTECILFONE. Giornata europea delle lingue, seconda parte: gli studenti dell'istituto Comprensivo Brigida di Termoli sono andati in trasferta a Montecilfone, venerdì 4 ottobre, al Centro Studi delle lingue europee e del Mediterraneo afferente all'Associazione rivista Kamastra.

Accolti dai referenti degli sportelli linguistici croati ed arbëreshe Fernanda Pugliese e Pasqualino Sabella e dell'associazione InFormare, gli studenti hanno potuto visitare il Centro e ricevere informazioni sulle lingue minori del bacino, dalle lingue franco provenzali alle lingue d'oc e d'oil, passando per gli idiomi dell' Africa settentrionale fino alla costa ionica con le lingue grecaniche e greche e ai due volti della lingua balcaniche di questa e dell'altra sponda Adriatica, dell'arbërisht albanese antico e moderno così come il croato di ieri e di oggi. E proprio quest'ultimo è stato scelto dall'associazione InFormare per proporre ai ragazzi una selezione di brani di letteratura delle migrazioni e di autori stranieri che scrivono in Italiano. Interessante il testo dello scrittore croato Franio Trograncic "La via lattea e la paglia del compare" che con il brano "la vecchia e il carpino" sono esempi di letteratura popolare e delle tradizioni.

Interessante mattinata nelle vie del centro storico davanti al busto di Skanderbeg, tra murales e toponomastica bilingue, fonemi, armonie, parlate balcaniche, alcune di antichissima origine che le popolazioni hanno tramandato nel corso dei secoli e delle generazioni e che oggi rischiano di scomparire.

La carovana di studenti, molto motivati e guidati dai loro insegnanti, ha ricevuto il saluto iniziale dal dirigente scolastico Francesco Paolo Marra che li ha preceduti nella sede del Centro. All'iniziativa ha partecipato Europe Direct della Provincia di Campobasso con la dott. Carmela Basile e Antonella Fiorella, e due classi terze dell'IC Brigida con le loro docenti Angela Del Vecchio, Daniela De Silvio e Teresa Amicone.