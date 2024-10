I "Cruciverba Liturgici" di don Michele sotto i riflettori

TAVENNA. Presentato ieri pomeriggio, a Tavenna, alle 18, presso la sala della Mediateca Comunale, dal parroco don Michele Di Leo, con la presenza anche del sindaco Paolo Cirulli e della consigliera Franca Ricci e le numerose persone intervenute, il suo libro "Cruciverba Liturgici", scritto in particolar modo per i bimbi, ma non solo, che stanno frequentando il catechismo, per avvicinarsi al Sacramento della comunione.

Don Michele ha comunicato alla platea intervenuta che l'idea del libro è nata quasi per gioco, ma poi è diventato un vero e proprio manuale, incoraggiato nella realizzazione anche dalla curiosità dei fanciulli, desiderosi di conosce Gesù.

Accanto al percorso formativo, verrà proposto per ogni domenica dell'anno Liturgico, un cruciverba, per meglio memorizzare i passaggi fondamentali del testo Evangelico.

L'idea del Cruciverba Liturgico, scritto da don Michele è stata accolta con interesse, anche dalle reti Mediaset e ieri mattina, si sono recati dei giornalisti a Tavenna, per effettuare delle riprese delle Chiese, dei bei vicoli e del bellissimo paesaggio, che spazia dal mare, alle colline e alle montagne, per poi intervistare Don Michele, sulla sua bellissima ed interessante idea, di realizzare un libro dei Cruciverba Liturgici.

