Giornata internazionale della dislessia, il comune di Termoli s'illumina di blu

TERMOLI. Il comune di Termoli aderisce alla Giornata Internazionale della Dislessia indetta per domani 8 ottobre 2024.

Per l’occasione il municipio si colorerà di blu per sostenere la sensibilizzazione a questo disturbo dell’apprendimento che colpisce almeno il 10% della popolazione mondiale e che, purtroppo, viene rilevato tardivamente e viene catalogato come un disturbo totalmente invisibile, che causa la maggior parte dei fallimenti e degli abbandoni scolastici.

La Giornata Internazionale della Dislessia è coordinata dall’Osservatorio Internazionale sulla Dislessia e altri Disturbi dell’Apprendimento.

Negli ultimi anni sempre più enti si sono avvicinati a questa problematica illuminando edifici e monumenti con un colore blu turchese e condividendo in seguito le foto sui propri social network di riferimento ottenendo una maggiore consapevolezza e visibilità alle persone con dislessia.