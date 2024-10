"Il turismo in una nuova era", la Regione Molise al Ttg di Rimini

MOLISE. “TTG Travel Experience” è una delle principali manifestazioni di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. È l’unica fiera in Italia totalmente b2b, che permette alle imprese pubbliche e private del settore di incontrare i più qualificati operatori di intermediazione del prodotto turistico nazionale e internazionale ed è il più grande marketplace al mondo dell’offerta e della creatività italiana per i mercati internazionali.

Come evidenziato dall’organizzazione, «il tema portante dell’edizione 2024 è Veritas, il file rouge che guida il ricco programma eventi della manifestazione ispirato al quadro di mercato attuale. In un'epoca in cui lo storytelling artificiale, le recensioni non sempre autentiche e le false informazioni proliferano sul web, il tema Veritas richiama l’indispensabile lavoro di ricerca delle “verità di fatto”. Le imprese del settore devono affrontare una sfida crescente: fornire dati di tendenza certi, analisi di mercato scientificamente comprovabili e racconti veritieri dei territori ai loro clienti. L’obiettivo è quello di superare i “luoghi comuni” e i “punti di vista pilotati”, finalizzati alla pura persuasione di un viaggiatore, che non si sente più semplice consumatore, ma individuo pensante e autodeterminato. TTG Travel Experience 2024 incarna questa trasformazione, ponendosi l’obiettivo di guidare il settore verso una nuova era, dove la verità, l’etica e la sostenibilità siano i pilastri su cui costruire il futuro del turismo e dell’ospitalità».

La Regione Molise, attraverso la partecipazione alla TTG Travel Experience - che rientra nel calendario degli eventi programmato per il 2024 in collaborazione con Sviluppo Italia Molise S.p.A. - intende rafforzare la propria presenza sui mercati turistici soprattutto europei, nell’ottica della valorizzazione delle tematiche legate all’autenticità, alla sostenibilità e ai caratteri distintivi dei propri prodotti turistici, attuali e potenziali. In particolare, la Regione sarà presente all’evento con uno stand espositivo di 64 mq allestito all’interno del Padiglione C7, nel quale saranno ospitati anche diversi operatori della filiera turistica molisana, che avranno la possibilità di promuovere la propria offerta mediante un sistema di agenda appuntamenti, per facilitare l’incontro tra seller e buyers internazionali. Tali operatori sono stati selezionati sulla base di apposita manifestazione di interesse, in modo da garantire un panel di imprese sufficientemente rappresentativo del portafoglio di prodotti della destinazione Molise. È stata attivata anche la collaborazione con gli Istituti di Istruzione Alberghiera della regione, attraverso cui animare lo stand e promuovere le tipicità enogastronomiche del Molise.