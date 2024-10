Lilt for women, torna il corso di educazione alimentare

TERMOLI. Nell’ambito della Campagna Nazionale Lilt for women 2024, all’interno del calendario stilato dall’Associazione Provinciale di Campobasso della Lilt, torna il corso interattivo di educazione alimentare, dopo il successo della prima edizione dello scorso anno.

L’alimentazione è un aspetto fondamentale della prevenzione primaria del cancro. In particolare nel tumore al seno l’alimentazione corretta gioca un ruolo fondamentale. Come evidenziano numerosi studi scientifici, seguire una dieta bilanciata e sana permette una riduzione del rischio di cancro al seno che va dal 10% al 33%. È importante quindi conoscere i cibi potenzialmente dannosi per limitarne il consumo, così come quelli protettivi.

Per questo la Lilt di Campobasso ripropone un corso di educazione alimentare articolato in 3 incontri che si terranno presso la sede di Termoli alla via del Molinello 1. Due dottoresse che ti guideranno nel mondo complesso della nutrizione, a partire dai nutrienti essenziali.

Imparerai a comporre un piatto equilibrato, ad orientarti tra gli scaffali di un supermercato per una spesa consapevole e a capire come la tua alimentazione può aiutarti nella prevenzione oncologica e di molte altre malattie.

La partecipazione al corso è gratuita per tutti i soci Lilt. Se devi ancora associarti puoi farlo direttamente durante il primo incontro.

1°INCONTRO:

GIOVEDI` 10.10.2024 ORE 17:30 (DOTT.SSA ELEONORA IORIO)

Sede dell’incontro: Via del Molinello, 1 - Ex Dispensario Antitubercolare

Titolo dell’incontro: Alimentiamo la prevenzione. Una dieta sana ed equilibrata è uno dei più importanti fattori di prevenzione per molte malattie oncologiche. Bere latte aumenta il rischio di cancro? La carne rossa va evitata? Qual è il ruolo degli zuccheri? Posso mangiare la soia? Risponderemo a queste e a molte altre domande.

2° INCONTRO:

GIOVEDI` 17.10.2024 ORE 17:30 (DOTT.SSA LISA TRAVAGLINI)

Sede dell’incontro: Via del Molinello, 1 - Ex Dispensario Antitubercolare

Titolo: Piatto sano ed equilibrato dalla colazione alla cena.

Impareremo ad utilizzare degli strumenti pratici per creare piatti sani ed equilibrati ad ogni pasto. Analizzeremo insieme l’importanza della stagionalità, della provenienza e della qualità dei prodotti. Inoltre, introdurremo il concetto del mindful eating.

3° INCONTRO:

GIOVEDI` 24.10.2024 ORE 17:30 (PRESENTI ENTRAMBE)

Titolo dell’incontro: Come fare una spesa consapevole. Parleremo di come fare una spesa consapevole, impareremo a leggere le etichette nutrizionali, a comprendere meglio le informazioni riportate nelle tabelle dei nutrienti, a scegliere in modo giusto quali alimenti e prodotti acquistare, con consigli e suggerimenti pratici. Perchè ricordate una buona alimentazione inizia al supermercato! Ed è proprio al supermercato che si svolgerà questo nostro terzo incontro!

Per una migliore gestione organizzativa è preferibile la prenotazione al numero della sede Lilt 0875-714008 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 altrimenti al cellulare 348.4716358.