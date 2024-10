Il termolese Delio Barone e la Swingers Orchestra in concerto a "Jazz'n fall"

The Swingers Orchestra | Umbria Jazz Weekend

TERMOLI. Si svolgerà a Pescara, il 1°novembre alle ore 21 presso il Teatro Massimo, la nuova edizione di Jazz’n Fall e per l’occasione ci sarà l’esibizione dei The Swingers Orchestra with Rai members, guidati dal termolese Delio Barone.

La nuova edizione di Jazz’n Fall si svilupperà attraverso un omaggio alle grandi figure della storia del jazz. Capiscuola e “Unsung Heroes”, musicisti presenti nei lavori più importanti e nell’immaginario collettivo di questa musica e personaggi non meno importanti.

La Swingers Orchestra è una band che, da qualche anno, è composta dai musicisti che hanno militato nelle orchestre Rai.

Nell'edizione Jazz'n Fall 2024 ci sarà una piccola reunion di questi grandi musicisti con la presenza di Gianni Oddi, sax contralto, che per anni suonò nell'orchestra Rai di Roma e Rudy Migliardi, Emilio Soana e Paolo Barbieri della Big Band della Rai a Milano.

Il concerto è dedicato a due clarinettisti storici dell'era dello swing, Benny Goodman e Artie Shaw, e per questo motivo l'ottetto della Swingers avrà l'aggiunta di Paolo Tomelleri e Bepi D'Amato, due virtuosi dello strumento.

Paolo Tomelleri fa parte di quei musicisti che hanno fatto la storia del jazz in Italia. Innumerevoli trasmissioni televisive, per non dimenticare le collaborazioni con i grandi del jazz. La ritmica sarà composta da Stefano Caniato al pianoforte, Renato Gattone al contrabbasso, Claudio Bonora alla batteria e Delio Barone alla chitarra.

Questa prestigiosa orchestra abbiamo avuto il piacere di ospitarla a Termoli al Teatro Verde nell’estate 2021, il 30 agosto.

Delio Barone è la “nostra ciliegina sulla torta”, termolese doc anche se da anni vive in Emilia Romagna, la sua terra non l’ha mai dimenticata. Termoli è dentro il suo cuore, e in una telefonata di pochi mesi fa, dopo aver appreso della scomparsa della madre, ci ha salutato dicendo “Saluteme ‘a Mazz du’ castill”.

The Swingers Orchestra with RAI members - Omaggio a Benny Goodman e Artie Shaw

Paolo Tomelleri e Bepi D'Amato al clarinetto

Paolo Barbieri, sax tenore

Gianni Oddi, sax alto

Emilio Soana, tromba

Rudy Migliardi, trombone

Stefano Caniato, pianoforte

Renato Gattone, contrabbasso

Claudio Bonora, batteria

Delio Barone chitarra