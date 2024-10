Dieci comandamenti, al via nuovo corso a Termoli

TERMOLI. Anche quest’anno si ripropone il percorso dei Dieci Comandamenti, effettivo itinerario di discernimento vocazionale per giovani (over 18) e adulti. «Sin dall'inizio, ossia nel 1993, gli incontri sui 10 comandamenti hanno avuto il fine primario di introdurre i giovani al discernimento sulla Volontà di Dio, e consentire loro di imparare a prendersi 'la parte migliore', intesa come la propria via di bellezza e di vita da Figli di Dio… Ciò non toglie che nel 2019 è stato proposto anche il percorso parallelo per gli adulti over-35» (https://lapartemigliore.org/site/index.php/2012-03-28-16-06-44).

Il nuovo percorso inizierà venerdì 11 ottobre 2024, ore 20.50 presso la Chiesa di Gesù Crocifisso a Termoli. Don Sergio Carafa, responsabile del Centro diocesano vocazioni spiega così il senso dell'iniziativa: "Dai frutti si riconosce l’albero. Prova della bontà di questo itinerario è non solo la testimonianza di Chiara Corbella Petrillo, ma il cambiamento interiore generato in quelli che, a conclusione del percorso, hanno riscontrato un “prima” e un “dopo” nella loro vita cristiana.

Particolarmente fecondo è questa proposta di evangelizzazione , in un tempo in cui la crisi di “adultità” o per dirla in altre parole, di “assenza del padre”, diviene assenza del “senso del limite”, assenza di regole, assenza del senso della realtà… humus in cui si trovano a vivere i nostri giovani che, non più troppo di rado, arrivano a compiere gesti eclatanti, che vanno al di là di ogni “limite” e regola umana, etica, sociale… Crescono infatti le baby gang, crescono i “malumori” interiori, crescono i gesti di violenza “pura”, immotivata, “disconnessa con la realtà” … Crescono gli adolescenti seguiti da uno psicologo… I genitori d’altro canto, si ammalano di “giovanilismo”, dicono che “hanno bisogno dei loro spazi”, non parlano tra loro né tantomeno coi figli… se non delle attività, dei voti a scuola, degli impegni… E spesso si riducono a diventare una Spa di problem solving dei figli … Finiscono col metter fine alle loro relazioni per iniziare di nuove, generando profonde lacerazioni interiori nei figli. Tutti noi tocchiamo con mano le conseguenze di queste e tante altre problematiche… ci stiamo accanto, preghiamo, accompagniamo, soffriamo… Ho scoperto il percorso dei Dieci Comandamenti grazie a chi, prima di me , per un anno è andato a Pescara a seguire il percorso… e da due anni mi dedico a questo cammino “ecclesiale” , tanto diffuso nelle diocesi italiane e anche oltre, con grande stupore di chi ha iniziato col proprio gruppo parrocchiale di giovani negli anni 90’. Del resto chi ha letto qualche libro di Don Fabio Rosini, ha assaporato la bontà spirituale dei suoi insegnamenti". Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link: https://www.diocesitermolilarino.it/dieci-comandamenti-nuovo-corso-a-termoli-da-venerdi-11-ottobre/