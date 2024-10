Il vero turismo delle radici, la scelta di vita di Shellee: da Seattle al Molise

MORRONE DEL SANNIO. Un tangibile esempio di cosa sia il turismo delle radici è la storia della 52enne Shellee Saltarelli. Ha scelto il Molise, da cui la sua famiglia proviene, dopo una vita vissuta e trascorsa negli Stati Uniti.

Scelta di vita che è stata consacrata alcuni giorni fa, nella cerimonia di consegna della cittadinanza italiana alla signora Shellee Saltarelli che con il marito Mike si è trasferita da Seattle a Morrone del Sannio.

Una bella storia di recupero dell'identità e delle radici italiane. Non hanno figli e ora si godranno la pensione, benché ancora nel pieno delle forze.

«A metà del novecento il mio bisnonno, Ferdinando Saltarelli, partì da Morrone per l’America, in cerca di una nuova vita. Approdò ad Ellis Island, New York. Si stabilì a Seattle, nello stato di Washington, dove nacquero e crebbero i due figli, Lawrence e Jon. Lawrence si trasferì a Camano Island e Jon a Tacoma, Washington, dove si sposò e mise su famiglia. Ebbe tre figli, Lawrence, Fred e Michael (mio padre), i quali si stabilirono nella stessa zona. Negli anni ottanta mio zio Fred e la sua famiglia tornarono in visita a Morrone, per riprendere i contatti con la famiglia di origine. All’inizio degli anni 2000 anche io e la mia famiglia abbiamo iniziato a tornare a Morrone. Ormai adulti, discutevamo di come questo luogo costituisse un potente richiamo, era come fosse sempre stata la nostra casa. Il legame con il luogo era forte e profondo. Dopo una breve conversazione con mio marito Michael, decidemmo che avremmo voluto vivere qui. Con mia grande sorpresa mia cugina Leslie, figlia dello zio Fred, aveva avuto la stessa conversazione col marito. Avevamo tutti deciso di trasferirci a Morrone!

Nel 2019 mio marito ed io iniziammo a cercare casa in paese. In breve tempo trovammo una bella casetta in campagna, appena fuori dal paese. La acquistammo quello stesso anno e cominciammo i lavori di ristrutturazione. Dopo aver raccolto tutta la documentazione necessaria per la richiesta di cittadinanza italiana, tentai invano di ottenere un appuntamento al consolato italiano negli Stati Uniti per ben cinque anni, quindi decisi di procedere con la richiesta in Italia, dopo il trasferimento.

Una volta venduti i nostri beni negli Stati Uniti, io e mio marito ci siam finalmente trasferiti, a maggio scorso, ed io ho presentato la richiesta per la cittadinanza al comune. Il sindaco, Stefania Pedrazzi, ed il personale si sono occupati personalmente di provvedere alla richiesta, ed ho ottenuto la cittadinanza italiana il primo ottobre 2024. Di questo sarò sempre grata a tutti loro.

Sono orgogliosa di poter dire di essere la prima persona a Morrone del Sannio ad aver completato il processo di ritorno alle radici, ottenendo la cittadinanza italiana. Sono anche la prima Saltarelli ad essere rientrata. Il personale del comune ha lavorato diligentemente per assicurarsi che tutta la documentazione per la richiesta della cittadinanza fosse corretta, era la prima volta anche per loro! Hanno svolto un ruolo cruciale alla riuscita della richiesta, ed abbiamo lavorato insieme a questo scopo. Sono molto grata a tutti quanti a Morrone si sono adoperati affinché il nostro progetto si realizzasse.

Mia cugina Leslie, con la sua famiglia, ha comprato casa anche lei, ed anche lei farà richiesta di cittadinanza.

La nostra famiglia vuole tornare a Morrone, fare ritorno alle proprie radici. Questo è un paese bellissimo, dove godere di una vita semplice e piena di soddisfazioni!»