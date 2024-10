Cavalieri da molte regioni al giro del Liscione a passo di mulo

GUARDIALFIERA. Nella culla della biodiversità chiamata basso Molise, sempre straordinaria, ci sono anche loro, i muli. Nello scorso fine settimana, grazie all'impegno della sezione molisana dell'associazione italiana Muli Montati, è stata organizzata la prima edizione del giro del Liscione a passo di mulo.

Una passeggiata sul dorso di questo animale da soma per le valli e contrade bassomolisane riuscita grazie all’impegno di tutti i soci ma in particolar modo a Lugi Petrarca di Larino e Giuseppe Bernardone di San Martino in Pensilis.

Accolti cavalieri provenienti da Lazio, Toscana, Abruzzo, Puglia, Sardegna e naturalmente Molise.

Questa manifestazione promuove sia il territorio che la cultura del mulo, la cui passione è stata smisurata così come l'accoglienza, un evento curato in tutti i dettagli che ha reso possibile grazie ai nostri amici muli un cammino rilassante ma nello stesso tempo emozionante, nella quale si sono rivelati gli scenari più intimi e più belli di questa terra.

La madre di questo collante è stata l'Associazione italiana Muli Montati, che è nata per un'esigenza di raccogliere e promuovere il mulo a 360 gradi, da lavoro, attacchi, trekking.

Vi hanno preso parte da Termoli anche Giuseppe Di Lorenzo, Alessandro Tommasi, Marzio Forte e Antonio Di Lalla.