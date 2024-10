Pianteodosi all'UniMol, Facciolla: «Non ci sarò, assente perché dissento»

CAMPOBASSO. "No, non ci sarò. Quest'anno non parteciperò all'inaugurazione dell'Anno Accademico UniMol il prossimo 30 ottobre, perché voglio sottolineare, con la mia assenza, la mia contrarietà alla presenza del ministro Piantedosi".

Queste le parole del consigliere e vicepresidente del Consiglio regionale Vittorino Facciola che, come già molte altre personalità appartenenti al mondo politico, accademico, della cultura e della società civile molisana, hanno scelto di aderire all'appello lanciato dalla Casa del Popolo di Campobasso.

"Piantedosi rappresenta l'attuale governo che giorno dopo giorno minaccia la libertà di pensiero e di espressione, concetti alla base del nostro vivere e che dovrebbero essere rispettati soprattutto all'interno degli atenei universitari. La presenza di Piantedosi all'Unimol è, in questo senso, un evidente controsenso, un black out -prosegue Facciolla - Il ddl sicurezza fortemente voluto e posto in essere dal presidente Meloni e dal ministro Piantedosi, così come le repressioni violente contro gli studenti che manifestano pacificamente in piazza sono espressioni chiare della linea repressiva dell'attuale governo, una linea che non condivido e contro la quale esprimerò sempre il mio dissenso".