Al via "Scuola attiva kids e junior", il progetto che rafforza l'attività sportiva in classe

MOLISE. Al via "Scuola Attiva", il progetto che rafforza l'attività motoria e sportiva in classe. In questa edizione focus anche sull'alimentazione.

Dopo aver coinvolto oltre 2milioni di studenti di 104mila classi e 11.200 scuole in tutta Italia, tornano anche per l'anno scolastico 2024-2025 i progetti "Scuola Attiva Kids" e "Scuola Attiva Junior".

Promossi da Sport e Salute e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani per il tramite del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i progetti "Scuola Attiva" puntano a rafforzare il percorso che prevede nelle scuole primarie, grazie a "Scuola attiva Kids" attività motorie e di gioco sport per favorire lo sviluppo motorio globale dei bambini e, nelle scuole secondarie di I grado con "Scuola Attiva Junior" il vero e proprio orientamento sportivo. Un obiettivo importante e condiviso anche da ben 46 Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate che hanno scelto di aderire al progetto.

Inoltre, in entrambi i progetti, per quest'anno scolastico è previsto un focus particolare sull'Educazione Alimentare che prevede una campagna informativa ed un contest dedicato, con contenuti coinvolgenti per gli studenti, gli insegnanti e le famiglie dedicati al tema della corretta alimentazione e dei sani e corretti stili di vita.

SCUOLA ATTIVA KIDS (Scuole Primarie)

Il progetto "Scuola Attiva Kids" lo scorso anno ha coinvolto più di 7.400 scuole primarie grazie a proposte motorie, sportive ed educative innovative e alla partecipazione delle Federazioni Sportive Nazionali. Figura centrale del progetto è il Tutor Sportivo scolastico, che, oltre ad offrire un supporto concreto per lo svolgimento delle varie attività di progetto, è chiamato a supportare, nelle classi 4ª e 5ª, gli insegnanti per la programmazione dell’attività motoria e sportiva, mentre nelle classi 2ª e 3ª realizza direttamente l’attività motoria e l’orientamento sportivo.

Per le classi 2ª e 3ª di scuola primaria, infatti, è prevista un’ora a settimana di attività motoria e orientamento sportivo tenuta dal Tutor, in compresenza con il docente titolare, con proposte ispirate a due sport scelti da ogni scuola in fase di iscrizione, tra quelli delle Federazioni partecipanti al progetto.

Per tutte le classi, inoltre, il progetto prevede:

• un percorso di formazione, con webinar che accompagnano Tutor e insegnanti per tutto il progetto;

• il kit didattico di «Scuola Attiva kids»: schede con proposte pratiche da realizzare in palestra e nel tempo libero;

• Le Pause Attive: suggerimenti per realizzare momenti di attivazione volti ad interrompere la sedentarietà, a mantenere una giusta postura e a favorire l’apprendimento a scuola;

• le Giornate del Benessere: uscite didattiche con attività fisica e passeggiate in ambiente naturale che le scuole possono organizzare con il supporto del Tutor;

• le Feste di fine anno realizzate in tutte le scuole con percorsi motori e sportivi, organizzati in un evento conclusivo, ispirati alle attività sperimentate dai bambini.

Grazie alla collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico tutte le attività proposte sono pensate per garantire la partecipazione attiva degli alunni con disabilità e BES.

SCUOLA ATTIVA JUNIOR (Scuole secondarie di I grado)

"Scuola Attiva Junior” è il progetto rivolto alle scuole secondarie di I grado che mira a favorire la scoperta di tanti sport e la promozione di corretti stili di vita.

Questa proposta, che l’anno scorso ha coinvolto 3.761 plessi di tutta Italia, prevede un’offerta multi-sportiva, completamente gratuita per le scuole, e tante attività pensate per i ragazzi e gli insegnanti grazie anche alla partecipazione delle Federazioni Sportive e delle Discipline sportive Associate.

In particolare, il format di “Scuola Attiva junior” comprende:

• le Settimane di sport: intere settimane dedicate ai due sport abbinati a ogni scuola, in cui tecnici federali affiancano l’insegnante di Educazione fisica durante l’orario di lezione;

• i Pomeriggi Sportivi: corsi gratuiti pomeridiani, svolti dai tecnici federali abbinati al plesso nella palestra scolastica, all’aperto o in altre strutture sportive idonee;

• i webinar informativi dedicati ai diversi sport: approfondimenti curati dalle Federazioni e dalle Discipline Sportive e aperti agli insegnanti e ai tecnici interessati;

• gli Open Day Sportivi o Giornate del Benessere: uscite didattiche che le scuole possono organizzare per promuovere l’attività fisica e sportiva presso gli impianti sportivi del territorio o all’aria aperta, in collaborazione con i tecnici federali;

• le Feste di fine anno realizzate in tutte le scuole con attività motorie e sportive organizzate in un evento conclusivo ed ispirate a quanto sperimentato dagli studenti.

PER ADERIRE

SCUOLE: per aderire ai progetti "Scuola Attiva Kids” e “Scuola Attiva Junior" 2024-2025 le scuole hanno tempo sino alle ore 12.00 del 17 ottobre, accedendo alla piattaforma informatica al link: https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/area-riservata.html

TUTOR: c'è tempo sino alle ore 12.00 del 16 ottobre per la candidatura degli aspiranti Tutor sportivi scolastici (laureati e laureandi in Scienze Motorie), figura chiave e centrale del progetto "Scuola Attiva Kids" perché chiamato a supportare gli insegnanti di tutte le classi per la programmazione dell’attività motoria e sportiva.