"Mano nella mano", riparte il centro di aiuto per alunni di elementari e medie

TERMOLI. I volontari e gli operatori dell'associazione Amoris Laetitia, con il supporto di noi di "Un paese per giovani", la scorsa settimana si sono incontrati per dare avvio, per il quarto anno consecutivo, alle attivitĂ del Centro di Aiuto allo Studio "MANOnellaMANO" finanziato dal Fondo di Beneficenza di Intesa-Sanpaolo.

All'incontro, coordinato dal Responsabile del progetto Angelo Spadanuda, ha partecipato il Direttore del Centro di Aiuto alla Famiglia di Amoris Laetitia, don Guglielmo Gigli.

Come riportato nell’articolo pubblicato sul sito di Amoris Laetitia https://www.centroaiutoallafamiglia.it/centro/ nel corso dell’incontro ù stata sottolineata la principale caratteristica del doposcuola, ovvero quella di essere un gesto di carità .

Durante la discussione, che ha coinvolto tutti i partecipanti, sono emersi in particolare due aspetti:

𝟏. La riscoperta del senso della caritĂ come ricerca del bene per sĂ© e per gli altri che muove chi fa volontariato;

𝟐. L’approfondimento del legame tra ideale e operatività nell’esperienza di “MANOnellaMANO”.

Il Centro di Aiuto allo Studio “MANOnellaMano” ù stato proposto dall’Associazione “Amoris Laetitia” in collaborazione con l’Associazione “Le Tende della Solidarietà ”; “Un Paese per Giovani” sta partecipando in maniera attiva alla sua realizzazione.

Quali attivitĂ vengono svolte?

attivitĂ di aiuto, sostegno ed accompagnamento allo studio;

momenti ludico-ricreativi per favorire la socializzazione e la relazione tra i ragazzi;

servizio di consulenza psicologica per i ragazzi e le loro famiglie da parte di psicologi a supporto

delle situazioni di disagio personali e/o familiari.

L’attività di aiuto/sostegno allo studio e accompagnamento psicologico, realizzata in collaborazione con la Caritas Diocesana Termoli-Larino, l’Ambito Territoriale Sociale di Termoli e la Cooperativa Sociale Medihospes, ha coinvolto 32 allievi nell’anno scolastico 2021/2022, 49 allievi nell’anno scolastico 2022/2023 e 52 nell’anno scolastico 2023/2024. Gli allievi frequentano il ciclo primario e secondario di I° grado di istruzione e provengono dai 4 Istituti Comprensivi di Termoli: l’I.C. “A. Pace”, l’I.C. “O. Bernacchia”, l’I.C. “Albert Schweitzer” e l’I.C. “M. Brigida”.

Negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 i progetti sono stati finanziati dalla REGIONE MOLISE. Nell’anno scolastico 2023/2024 il progetto ha ricevuto un contributo da parte del “Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di INTESA SANPAOLO”.

Tutti quelli che vogliono conoscere l’esperienza e le attività del Centro di Aiuto allo studio possono chiedere informazioni qui o telefonare al +393476334582.