DiventArbitro: l’Istituto Alfano-Perrotta incontra Luca Massimi e Giacomo Monaco

TERMOLI. Presso l'aula magna del Liceo Classico Perrotta di Termoli si è tenuto un incontro di grande rilevanza per il mondo dell’arbitraggio del calcio locale e nazionale. L'evento ha visto la partecipazione dell'Istituto Alfano-Perrotta, che ha accolto Luca Massimi e Giacomo Monaco, rispettivamente arbitro e assistente della CAN di A e B.

Un particolare ringraziamento va alla Dirigente Scolastica, Concetta Rita Niro, per aver reso possibile questa iniziativa, dimostrando un forte impegno verso l’educazione sportiva e il benessere degli studenti. La sua visione ha contribuito a creare un ambiente stimolante e aperto al dialogo, permettendo di avvicinare i giovani al mondo del calcio e alla cultura sportiva.

L'incontro ha fornito un'importante opportunità di confronto e crescita per i giovani atleti del Liceo Scientifico Sportivo e aspiranti arbitri. Tra i temi trattati è emersa l'importanza di prendere decisioni tempestive e consapevoli, un aspetto cruciale per chi opera nel mondo del calcio. Luca Massimi ha condiviso la sua esperienza, sottolineando come una buona capacità decisionale possa influenzare positivamente l'andamento di una gara.

Hanno partecipato attivamente gli alunni delle classi 3G, 4G e 5G del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo, oltre agli studenti della classe 1H. La loro presenza ha arricchito l'incontro, creando un ambiente vivace e stimolante.

I relatori hanno anche parlato dei vantaggi di diventare arbitri, evidenziando non solo le opportunità professionali, ma anche le competenze personali che si possono acquisire, come la capacità di gestione dello stress e la leadership. Giacomo Monaco ha aggiunto che il ruolo di arbitro implica un costante sviluppo degli aspetti fisici e comportamentali, necessari per affrontare le sfide del campo.

Inoltre, è stata sottolineata l'importanza del rispetto delle regole e del prossimo, valori fondamentali non solo nel calcio, ma nella vita quotidiana. I giovani presenti hanno avuto l'opportunità di riflettere su come il rispetto reciproco possa contribuire a un ambiente di gioco più sano e costruttivo.

Un sentito ringraziamento va anche al Dipartimento di Scienze Motorie del Liceo Alfano da Termoli, rappresentato dal prof. Andrea Putzu e dalla prof.ssa Loredana Sapio, per aver organizzato e supportato l’incontro. La loro dedizione nel promuovere eventi di formazione e crescita per gli studenti è fondamentale per il futuro dello sport e dei nostri giovani.

L'incontro ha rappresentato un passo significativo per la promozione della cultura sportiva in Molise, unendo giovani talenti e professionisti del settore in un momento di crescita e condivisione. Una giornata indimenticabile.

Galleria fotografica