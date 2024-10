Turismo: Terranostra Coldiretti Molise presente al Ttg di Rimini

CAMPOBASSO. Anche Terranostra Molise, l’associazione agrituristica di Coldiretti Campagna Amica, ha preso parte alla giornata inaugurale del TTG Travel Experience in corso di svolgimento a Rimini, che si concluderà venerdì 11 ottobre. Manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, la tre giorni riminese costituisce la principale fiera del settore che vede protagonista Terranostra, presente in fiera con la Presidente ed il Direttore nazionale, Dominga Cotarella, e Carmelo Troccoli.

A guidare la delegazione molisana, il Presidente e la vice Presidente regionale di Terranostra, Felice Amicone, titolare dell’agriturismo “Guado Cannavina” di Capracotta, ed Elisa Vitone, titolare dell’agriturismo “Terra e Sapori” di Campodipietra.

“La nostra presenza qui al TTG come Terranostra – ha sottolineato il Presidente Amicone – dimostra il grande ruolo che gli agriturismi giocano nel settore turistico e ciò anche grazie alla scoperta del turismo esperienziale legato ai singoli settori che spaziano dall’oleoturismo, all’enoturismo, dal turismo della birra a quello dei formaggi, solo per citare qualche esempio”.

“L’offerta turistica dei nostri agriturismi – gli ha fatto eco la vice Presidente Elisa Vitone – è oggi più che mai diversificata. L’agricoltura gioca ormai un ruolo fondamentale non solo per la cucina e il buon cibo sano e genuino, ma anche per i paesaggi e le tantissime proposte che le nostre strutture possono offrire”.

Nel giro di un decennio sono infatti raddoppiati, su base nazionale, gli eco-turisti, ovvero i vacanzieri che al momento di pianificare le ferie guardano alla sostenibilità, dalla garanzia di mangiare cibo a km zero alla riduzione dei consumi energetici. Una sensibilità che è arrivata a riguardare il 25% dei turisti, come emerge da un’analisi di Coldiretti. Non a caso l’Italia è leader per numero di posti letto nelle aree rurali; un trend dove l’agriturismo ha ormai acquisito un peso sempre più decisivo.