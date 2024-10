All'UniMol la giornata europea delle lingue

CAMPOBASSO. L'edizione molisana con il Centro Linguistico di Ateneo (Cla) che quest’anno ha organizzato un'iniziativa finalizzata a sensibilizzare le studentesse e gli studenti all’apprendimento delle lingue e alla diversità linguistica. La Giornata Europea delle Lingue (GEL) – che si celebra ufficialmente il 26 settembre – è un’opportunità consolidata per mettere in luce l’incredibile varietà linguistica e culturale che caratterizza il nostro continente: una ricchezza che non solo va preservata, ma anche promossa.

Ed è proprio questo l'elemento centrale che caratterizza l’iniziativa pensata dal Cla. Un'occasione che intende, soprattutto, sottolineare l’importanza che deriva dalla conoscenza di più lingue così da potenziare le proprie abilità comunicative e favorire una maggiore comprensione tra culture diverse contribuendo a costruire una società più inclusiva e sempre più aperta.

Ed oggi, proprio in tale ambito, oltre 300, tra studenti e studentesse degli Istituti superiori del territorio regionale, insieme ai rispettivi insegnanti e dirigenti scolastici, sono stati ospiti e protagonisti attivi nell’Aula Magna di Ateneo.

Un incontro durante il quale saranno presentate le attività didattiche del Cla, proposti quiz interattivi e offerte testimonianze di studenti e studentesse Erasmus (incoming e outgoing), laureati e laureate UniMol, dottorandi/e, tutti con un denominatore comune: le competenze linguistiche acquisite hanno consentito e permesso un significativo percorso di crescita personale e professionale.