"Una copertura per allenarci", parte la raccolta fondi per l'impianto di hockey a Campomarino

CAMPOMARINO. Era pervenuta direttamente nel Consiglio comunale di Campomarino, la lettera aperta da parte degli atleti Emanuel Mendola e Ilaria Chisena, sulla mancanza degli impianti sportivi attrezzati, per la disciplina dell’hockey inline e del pattinaggio.

I due atleti in forza alla Kemarin Hockey e Pattinaggio, chiedevano all'amministrazione Norante di realizzare un impianto al coperto, che possa permettere di allenarsi anche nelle stagioni autunnale e invernale.

In “grido” d’allarme che trova consenso anche nella maggior parte dei cittadini di Campomarino.

A distanza di due giorni dalla lettera aperta che noi di Termolionline abbiamo pubblicato interamente, è nata una raccolta fondi.

“Una copertura per allenarci”. E’ questo il titolo della raccolta fondi organizzata da Giuseppe Bitri.

«Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Oggi siamo qui per discutere di un'importante esigenza della nostra società sportiva di hockey inline, e cioè la necessità di una copertura per il nostro campo di allenamento.

La nostra società, Asd Kemarin Hockey, è attiva dal 2011 e si dedica alla promozione dell'hockey inline nel nostro territorio. Attualmente abbiamo atleti che partecipiamo regolarmente a competizioni locali e nazionali. La nostra missione è quella di fornire un ambiente sano e stimolante per i nostri atleti, incoraggiando il lavoro di squadra, la disciplina e la passione per lo sport.

Attualmente, ci alleniamo presso la struttura Ivan Paiotti, che è un ottimo spazio per le nostre attività. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni significative:

Condizioni meteorologiche: Le intemperie, come pioggia e vento, limitano notevolmente le nostre sessioni di allenamento.

Sicurezza: Il campo all'aperto può diventare scivoloso e pericoloso in caso di maltempo, aumentando il rischio di infortuni per i nostri atleti.

Tempistiche: La presenza di condizioni atmosferiche avverse costringe a cancellare o rimandare gli allenamenti, riducendo il numero di sessioni settimanali.

Per affrontare queste problematiche, proponiamo l'installazione di una copertura sul campo di hockey inline. I vantaggi di questa soluzione sono molteplici:

Allenamenti costanti: Potremmo continuare ad allenarci indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, garantendo la continuità del programma di allenamento.

Sicurezza maggiore: Una copertura ridurrebbe il rischio di infortuni, poiché il campo rimarrebbe asciutto e sicuro.

Maggiore affluenza: Potendo garantire allenamenti regolari, potremmo attrarre più giovani e famiglie, aumentando il numero di iscritti e il coinvolgimento nella comunità.

Abbiamo effettuato una stima dei costi per l'installazione della copertura, che ammonta a circa 50mila euro. Per finanziare questo progetto, stiamo esplorando diverse opzioni:

Sponsor locali: Coinvolgere aziende del territorio per sponsorizzare la copertura in cambio di visibilità.

Eventi di raccolta fondi: Organizzare eventi sportivi e sociali per raccogliere fondi.

Sovvenzioni: Investigare la possibilità di ottenere sovvenzioni da enti pubblici o privati dedicati allo sport e alla gioventù.

In conclusione, riteniamo che l'installazione di una copertura sul nostro campo di hockey inline sia un passo fondamentale per garantire il futuro della nostra società e il benessere dei nostri atleti. Chiediamo il supporto di tutti voi, affinché insieme possiamo realizzare questo progetto e continuare a far crescere la passione per l'hockey inline nella nostra comunità.

Grazie per la vostra attenzione. Siamo aperti a domande e suggerimenti!».

La raccolta fondi "Una copertura per allenarci" creata il 1° ottobre ha raggiunto 420 euro. La gente continua a donare quello che può perché come dicono Emanuel e Ilaria bisogna occuparsi del futuro dei ragazzi.