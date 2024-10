Alla Fiera d'Ottobre i "profumi" del pane con l'associazione Fornai

LARINO. Fiesa Assopanificatori Confesercenti, alla Fiera di Ottobre di Larino, espone il "profumo" di un'arte rafforzata da millenni di storia, di tradizione, di tipicità, di sperimentazione e innovazione, in un sistema alimentare che si evolve, attento alla sicurezza alimentare. Con il proprio stand, l'Associazione dei Fornai, propone la divulgazione attenta di un concetto di base straordinariamente determinante: non si muore di Pane, perché il Pane è un alimento nobile e non fa assolutamente male.

Fiesa Assopanificatori Confesercenti, in Fiera a Larino, vuole essere la sintesi di una tradizione alimentare che pone il Molise in una posizione strategica, tra il nord e il sud della nostra Italia, in ambito di Dieta mediterranea estesa alle abitudini alimentari di un territorio nazionale vissuto quotidianamente anche da uomini e donne di altri Paesi. Ma la massima attenzione dei Fornai di Assopanificatori, è posta nei confronti dei giovani che vengono invitati a conoscere meglio un alimento utile al loro accrescimento fisico e mentale, il Pane, appunto, fonte di energia e salubrità.

Il "Gruppo" di lavoro, composto dagli imprenditori Mario Porrone, Presidente nazionale di Assopanificatori, Gianfranco, Mattia e Luciano Fallucchi, Gianfranco D'Angelo, Angelo Ricci, Giovanni De Lollis e Umberto Cirone, confortati dalla presenza dei dirigenti di Fiesa Confesercenti, Ermanno Anselmi e Angelo Pellegrino, ha inteso presentarsi con le eccellenze delle produzioni da forno, proprio per dimostrare che il patrimonio alimentare del Molise è ampio e prezioso.