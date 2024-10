"Un libro al buio" con la domenica di carta

CAMPOMARINO. L’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali ha aderito alla "Domenica di Carta", l'appuntamento annuale promosso dal Ministero della Cultura nel quale è prevista l'apertura straordinaria di Biblioteche e Archivi al fine di valorizzare il patrimonio culturale e librario custodito.

Nella giornata di domenica 13 ottobre, la Biblioteca “Ibrahim Kodra” è stata aperta regolarmente e ha consentito a numerosi curiosi e turisti di visitare le splendide sale di Palazzo Norante.

Per l'occasione sono state predisposte due postazioni, all'ingresso della biblioteca e in piazza Madonna Grande, nelle quali i lettori hanno scelto un libro “al buio” basandosi esclusivamente su indizi (aggettivi, frasi, parole) in grado di suscitare il loro interesse e la loro curiosità. L’iniziativa ha ottenuto un notevole successo e sono stati molti i libri lasciati in omaggio ai lettori, al fine di suscitare interesse nei confronti della lettura e della cultura.

“La valorizzazione del nostro patrimonio culturale – spiegano dall’Istituzione - è un obiettivo importante che ci proponiamo di perseguire anche nei prossimi appuntamenti. La nostra biblioteca, tra le più grandi e importanti della Regione, rappresenta un punto di riferimento importante per il nostro territorio e iniziative del genere contribuiscono ulteriormente a promuovere la cultura e la formazione della cittadinanza ”.

La Biblioteca Kodra e le sale di Palazzo Norante sono aperte tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle h. 9.30 alle h. 12.30 e dalle h. 15.00 alle h. 19.00.

Galleria fotografica