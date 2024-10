Giovanni Risolo eletto presidente dell'associazione "Andrea di Capua"

TERMOLI. Il direttivo dell’Associazione “Andrea di Capua” ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali del triennio 2024/2027.

Risultano eletti:

Presidente Giovanni RISOLO;

Vice Presidente Pietro CAPPELLA;

Segretario Vincenzo CAMPESE;

Tesoriere Vincenzo SCIARRETTA.

Gli altri componenti del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea dei Soci del 26 settembre 2024 sono: Raffaele BASSANI, Roberto CREMA, Luisa PALMIERI.

Il Collegio dei Probiviri è composto da: Pierluigi PRANZITELLI e Rocco Tommaso CAPPELLA e Domenicantonio PLINIO.

L’Associazione “Andrea Di Capua”, costituitasi nel settembre 2012 e che prende nome da uno spiccato personaggio locale, si propone di contribuire al recupero, alla tutela, alla valorizzazione del patrimonio culturale della nostra città.

Gli scopi dell’Associazione sono di promuovere, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti ed altre Associazioni, la conoscenza della città, attraverso le varie articolazioni della sua storia, al fine di contrapporre ad eventuali “spaesamenti” il senso di appartenenza, valore basilare di quella crescita culturale che fa di un insieme di persone una comunità.

Il neo presidente Giovanni Risolo ringrazia l’Associazione tutta per l'onore e l'onere affidatogli, l’impegno, sia del nuovo Direttivo che mio, riguarderà sempre tematiche sulla storia e la cultura di Termoli, l’attività la possiamo sintetizzare in queste semplici parole: «La nostra Associazione sono 12 anni che opera nella società Termolese e non, sono 12 anni che noi tutti, viviamo nella realtà facendo esperienza di conoscenza dell’umano, di trasmissione di valori, costumi, comportamenti……. per far conoscere quella eredità storica che definisce i rapporti all’interno di una comunità.