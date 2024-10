Biodiversità: uno scrigno da custodire, se ne parla al bosco Fantine

CAMPOMARINO. Domenica 20 ottobre a partire dalle ore 15, presso il Centro Educazione Ambientale Fantine di Campomarino è in programma il convegno itinerante dal titolo “un cammino di Biodiversità”.

Ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali e animali che non potremo più conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, perse per sempre. La stragrande maggioranza si estingue per ragioni che hanno a che fare con qualche attività umana. Per causa nostra, migliaia di specie scompaiono.

Una delle principali minacce per gli ecosistemi sono certamente gli incendi boschivi che insieme all’inquinamento atmosferico provocano gravi perdite di aree verdi e l’incremento del rischio idrogeologico nelle aree colpite perché di fatto rendono il terreno più fragile ed esposto ai disastri naturali.

“Un cammino di Biodiversità” è un laboratorio itinerante per la diffusione della cultura della biodiversità e l’elaborazione di nuove idee e soluzioni.

L’iniziativa nasce nell’ambito di “Convegni e seminari 2024” organizzato dal Csv Molise con l’obiettivo

di aprire un confronto sul volontariato e diffondere la cultura del dono e della gratuità.

Attraverso l’iniziativa di “un cammino di Biodiversità” si intende favorire il confronto e la collaborazione tra i vari interlocutori e promuovere una maggiore consapevolezza dei cittadini sugli impatti sociali ed economici della biodiversità. Partecipano il sindaco di Campomarino Vincenzo Norante, il sindaco di Morrone del Sanno Stefania Pedrazzi, i docenti dell’Unimol Angela Stanisci e Andrea Sciarretta, inoltre l’ornitologo Nicola Norante ed il naturalista scrittore Stefano Taglioli, moderatore e forest guide sarà il presidente di Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese.

Sarà un convegno itinerante incentrato sui temi della ricerca scientifica e biodiversità, della divulgazione della biodiversità e delle esperienze concrete di tutela della biodiversità.

Hanno concesso il patrocinio il comune di Termoli, il comune di Morrone del Sannio ed il Comune di Campomarino.

A fine manifestazione ci sarà un tonificante rinfresco seguito dai biscotti della salute e una degustazione di vini.