Porte aperte al centro socioeducativo di Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Si è tenuto un Open Day al Centro Socioeducativo di Santa Croce di Magliano.

Una giornata speciale e un’ottima occasione per presentare le numerose attività e i laboratori organizzati e realizzati presso il Cse, punto di riferimento per l'intero territorio.

Il centro, di proprietà del Comune di Santa Croce di Magliano, è gestito per conto dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino, dalla Sirio Società Cooperativa Sociale, e si avvale di un'equipe multiprofessionale, altamente specializzata ed in costante aggiornamento che promuove modalità assistenziali inclusive, attività artistiche, sportive, occupazionali ed abilitanti, in collaborazione con la famiglia e in collegamento con tutti gli altri servizi territoriali.

Gli operatori, insieme agli ospiti, hanno accolto le famiglie e quanti hanno voluto conoscere da vicino un luogo che accoglie e accompagna i ragazzi in un percorso di crescita e di inclusione.

Il Centro è aperto tutti i giorni, dal lunedì a venerdì, con orari antimeridiani e pomeridiani. Possono accedere al CSE tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni dell'ATS di Larino di età compresa tra i 18 e i 64 anni ed in possesso di certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/92.

Diversi sono i laboratori realizzati, il cui obiettivo è quello di stimolare e potenziare, non solo la creatività, la manualità e la fantasia degli utenti, ma ogni aspetto della vita personale e comunitaria cercando di migliorare la qualità di vita e delle relazioni interpersonali.

Arte terapia, autonomia domestica e personale, abilità cognitive, attività sportive ed educazione alimentare, sono alcuni dei laboratori proposti.

Non mancano, inoltre, gite e uscite dedicate alla scoperta del territorio, organizzazione e partecipazione agli eventi proposti dalle associazioni territoriali.

Al centro delle attività vi è la persona, con la sua unicità e un impegno condiviso tra: operatori, famiglia, istituzioni e comunità volto a favorire l’inclusione e l’integrazione dei ragazzi.