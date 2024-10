Pianeta Macte da esplorare: a tu per tu con la direttrice Caterina Riva

TERMOLI. Come abbiamo anticipato ieri, nell'intervista all'artista vincitrice del premio Termoli 2022, 63esima edizione, nella sezione "mostra", Irene Fenara, stasera, dalle 18 viene inaugurata la rassegna personale al Macte "Le buone ombre".

La mostra presenta un'imponente installazione video a ledwall, accompagnata da stampe fotografiche inedite tratte dall'archivio dell'artista. Accanto a queste saranno esposte opere della serie Autoritratti, in cui la figura dell'artista, come in un selfie, si inserisce nelle registrazioni di sorveglianza salvandole poi prima che il sistema ne cancelli ogni traccia.

Della mostra, che sarà aperta fino al 25 gennaio, e più in generale dell'attività del Macte, abbiamo parlato con la direttrice Caterina Riva, che ci ha anche svelato come curerà personalmente il prossimo Premio Termoli, il 64esimo, che avrà luogo nel 2025.