La scuola per la transizione energetica: il "Majorana" di Termoli a Didacta Italia

TERMOLI. Didacta Italia, è l’appuntamento più importante sulla formazione e l’innovazione del mondo della scuola. Un’occasione unica per la formazione di docenti, dirigenti scolastici e professionisti della formazione di tutta Italia. Nella location della Fiera del Levante di Bari si sta svolgendo in questi giorni l’edizione pugliese. Il percorso formativo di altissimo livello è stato realizzato da un Comitato organizzatore del quale fanno parte tra gli altri, la Regione Puglia e il Ministero dell’Istruzione e Merito, gli Uffici scolastici regionali di Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Campania e Sicilia. Partner scientifico: Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.

All’interno della fiera ci sono eventi organizzati dalle più importanti Aziende del mondo della scuola e dall’Istituto Indire, il più autorevole e prestigioso ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione e del merito.

Nella giornata del 17 ottobre scorso una delegazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana” di Termoli (docenti e la dirigente scolastica prof.ssa Maria Maddalena Chimisso) ha partecipato alla fiera per animare due eventi di rilevanza nazionale:

“La scuola per la transizione ecologica. Progetto CER: comunità energetiche rinnovabili”. Un seminario che ha avuto l’obiettivo di condividere pratiche e metodologie realizzate nel progetto “CER Termoli – comunità energetiche” nonché consentire la replicabilità del progetto in altre realtà scolastiche. Il progetto didattico ha formato gli studenti alla transizione energetica e alla costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale, basato sulla produzione e sul consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, che ispiri un modo di abitare più sostenibile. (Relatori: prof.ssa Maria Chimisso - Dirigente Titolare USR Molise, prof.ssa Maria Maddalena Chimisso - Dirigente scolastico IIS "E. Majorana" di Termoli (CB), prof. Paolo Marinucci - docente dell’IIS "E. Majorana" di Termoli (CB), arch. Antonella Tundo - Ricercatrice Enea).

“Cantieri digitali, costruire l’inclusività”. Un workshop che ha consentito ai docenti di: – approfondire le fasi didattiche del progetto nella valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di manufatti plastici interattivi con modellazione 3D, adatti alla divulgazione al grande pubblico, ma accessibili anche ad utenti non vedenti e ipovedenti; – sperimentare le diverse fasi di progettazione, modellazione, stampa 3D, programmazione di attivatori mediante scheda Arduino. (Relatori: Marco Di Paolo - USR Molise referente regionale Associazione Internazionale per la promozione della Cultura Digitale "Dino Buzzetti", prof.ssa Marianna Giordano e prof. Michele Carafa, docenti dell’IISS “E. Majorana” di Termoli)

Ancora una volta la forza della condivisione e del vivere come comunità educante ci ha portato ad incastrare e sperimentare percorsi formativi curriculari ed extracurriculari regalando esperienze formative sia per i nostri allievi sia per noi docenti. Una scuola attenta ai cambiamenti e pronta a trasferire competenze nuove e attuali per una formazione professionale ed umana dei ragazzi che ci vengono affidati.

Galleria fotografica