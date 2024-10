Turisti in visita al Borgo antico di Termoli

TERMOLI. Anche se ormai la stagione estiva si è conclusa da qualche settimana, continuano ad arrivare gruppi di turisti per visitare il nostro Borgo Antico. Provenienti da Salerno, da Trento, dalla Polonia e dall’isola di Cipro sono giunti a Termoli, in questa settimana che si sta chiudendo, numerosi turisti che il presidente dell’Archeoclub, Oscar De Lena ha accompagnato in visita al nostro storico borgo. Ormai il borgo in questo periodo è quasi deserto e quindi gli ospiti hanno potuto meglio ammirare in tutta la sua bellezza le viuzze, le piazzette, la nostra cattedrale con la sua cripta, il castello e l’ormai famosa rejiecelle. Centinaia le foto scattate. Numerosi gli elogi per la bellezza e la pulizia riscontrata.

Il gruppo dei 45 coristi provenienti dall’isola di Cipro si sono anche esibiti in cattedrale eseguendo un brano bizantino in lingua greca dedicato alla Madonna molto apprezzato da altre persone presenti in chiesa in quei momenti.

