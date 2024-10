Santa messa di inizio anno per le scuole di Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Santa messa di inizio anno per le scuole di Santa Croce di Magliano.

Un momento di partecipazione, incontro e condivisione di importanti valori per iniziare con rinnovato slancio il nuovo anno scolastico. Su invito del parroco di Santa Croce di Magliano, don Costantino Di Pietrantonio, la chiesa di Sant’Antonio di Padova ha accolto gli studenti, i docenti, il personale e i genitori delle scuole di ogni ordine e grado del paese.

Tre sante messe, una per la primaria, una per la secondaria di primo grado e una per il Liceo scientifico. Sono state celebrate in orario extracurricolare in un contesto di comunione e di ascolto valorizzando così la bellezza della comunità scolastica e della sinergia con tutte le realtà presenti sul territorio.

La dirigente scolastica, Giovanna Fantetti, ringrazia don Costantino, assieme a don Angelo e padre Tonino, per un’iniziativa che rafforza l’alleanza educativa in una dimensione di pace, inclusione e rispetto di ogni persona che incontriamo. Un grazie a tutti gli studenti, ai docenti e alle famiglie che hanno preso parte alle celebrazioni. «Ancora, buon anno scolastico a tutti!»

