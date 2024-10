L'Achille Pace si "orienta" al Majorana di Termoli

TERMOLI. Giornata di orientamento per il potenziamento delle competenze Stem, Digitali e di Innovazione.

"Siamo orgogliosi di raccontare l’entusiasmo e la partecipazione degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “Achille Pace” durante la giornata di orientamento presso l'ITIS "E. Majorana" di Termoli!

Venerdì 18 ottobre, dalle 9:00 alle 12:00, i nostri ragazzi hanno avuto l'opportunità di immergersi in laboratori interattivi e innovativi, che hanno permesso loro di scoprire da vicino il mondo delle discipline STEM, digitali e dell’innovazione. Grazie a una serie di attività pratiche, hanno potuto sviluppare competenze essenziali per il loro futuro, esplorando il mondo della scienza, della tecnologia e della robotica. Un grande plauso va agli studenti dell'ITIS "E. Majorana", che non solo hanno accolto con grande disponibilità i nostri alunni, ma si sono impegnati attivamente nella gestione dei laboratori, facendo da guida e supporto durante tutte le attività. La loro collaborazione e competenza hanno reso questa esperienza ancora più formativa e stimolante per tutti. Un ringraziamento speciale alla dirigente professoressa Maria Maddalena Chimisso, per la sua preziosa dedizione e visione nell’organizzare questa giornata, creando un ponte formativo tra scuole e sostenendo l'importanza dell'orientamento e dello sviluppo delle competenze innovative. Grazie anche alla Dirigente Prof.ssa Occhionero per il sostegno a questa importante iniziativa. Queste attività rappresentano un tassello fondamentale nel percorso educativo dei nostri studenti, preparandoli alle sfide del futuro e offrendogli strumenti concreti per comprendere meglio le potenzialità delle discipline scientifiche e tecnologiche in un mondo sempre più digitalizzato e in continua evoluzione" così l'istituto Achille Pace.

