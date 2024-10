Molise protagonista dell’ottava edizione della Camminata tra gli Olivi

TERMOLI. Domenica 27 ottobre il Molise è protagonista dell’ottava edizione della Camminata tra gli Olivi, l’evento promosso dall'Associazione nazionale Città dell'Olio e realizzato in collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), FIF (Federazione Italiana Fegato Onlus), UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – che si terrà in 150 Comuni italiani.

La Camminata si svolgerà nelle seguenti 6 città – Guardialfiera, Larino, Lucito, Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro, San Martino in Pensilis e Termoli - con percorsi di trekking, escursioni in bici, degustazioni di pane e olio, visite ai frantoi, esperienze di raccolta delle olive e tanto altro ancora. Itinerari disponibili su: https://www.camminatatragliolivi.it/regione/molise/

Il tema. La Camminata tra gli Olivi 2024 è dedicata al tema dell’abbandono dell’olivicoltura. Per accendere i riflettori su questo dilagante fenomeno che colpisce tutto il territorio nazionale, nella ricorrenza del 30° anniversario dalla sua fondazione, l’Associazione Città dell’Olio si è fatta promotrice di una proposta di legge nazionale per il contrasto dell’abbandono. La Camminata tra gli Olivi 2024 sarà l’occasione per coinvolgere la cittadinanza in una vera e propria battaglia morale, una mobilitazione dal basso che vedrà migliaia di persone diventare testimonial della campagna social “Salvare un oliveto salva la vita”. Chi parteciperà alla Camminata tra gli olivi della propria città, infatti, potrà farsi fotografare dietro lo striscione posto alla testa della Camminata Insieme, ci si potrà mettere in cammino per mostrare il proprio sostegno alla proposta di legge delle Città dell’Olio e contribuire con un piccolo ma fondamentale gesto alla richiesta di un intervento efficace e rapido da parte del Governo per salvare i nostri olivi.

LE NOVITÀ. Al tema principale della Camminata sono legate con un filo d’olio altre due importanti iniziative: il censimento delle aree olivate pubbliche abbandonate che permetterà di individuare le olivete che hanno bisogno di interventi di recupero e valorizzazione con il fine di supportare le Città dell’Olio al recupero delle stesse; e la campagna di sensibilizzazione sui benefici per la salute derivanti dal consumo dell’olio extravergine di oliva denominata “O-Liver” a cui è associata una raccolta fondi per finanziare un progetto di ricerca sull’olio EVO dal titolo “L’effetto dell’olio EVO per evitare le complicanze del fegato grasso”. Tutte le info sono disponibili sul sito: https://www.fegato.it/progetto-di-ricerca-o-liver/

DICHIARAZIONI. “Festeggiamo i 30 anni di attività della nostra Associazione rinnovando l’impegno nella salvaguardia del patrimonio olivicolo. La Camminata tra gli Olivi 2024 sarà l’occasione per presentare la proposta d legge per combattere il fenomeno dell’abbandono dell’olivicoltura a cui abbiamo lavorato alacremente con un tavolo interdisciplinare di esperti. I nostri 500 soci sono in prima linea in questa importante battaglia perché il paesaggio rappresenta un tassello fondamentale dell’identità delle Comunità dell’Olio e un volano di sviluppo per i piccoli territori che anche attraverso la collaborazione con il circuito delle Pro Loco d’Italia – stanno investendo sull’oleoturismo – ha dichiarato Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell’Olio – inoltre la solida collaborazione con LILT e con FIF ci permette di sostenere iniziative di ricerca e sensibilizzazione sulle proprietà nutraceutiche dell’olio EVO e sugli effetti benefici che ha sulla nostra salute. Per la prima volta, collegata alla Camminata ci sarà una raccolta fondi per finanziare un progetto di ricerca sugli effetti benefici dell’olio EVO sulle complicanze del fegato grasso. Questa è la dimostrazione che bastano piccoli gesti per prendersi cura del patrimonio olivicolo, espressione di una civiltà millenaria di cui dobbiamo essere orgogliosi”.

“Grazie alle Città dell’Olio molisane che anche quest’anno hanno scelto di aderire alla Camminata. Ci auguriamo di essere in tanti a testimoniare la nostra volontà di salvaguardare il paesaggio olivicolo e celebrare la civiltà olivicola non solo attraverso passeggiate tra gli olivi e degustazioni di olio EVO ma anche attraverso incontri di divulgazione per sensibilizzare i partecipanti sulle proprietà salutistiche dell’olio EVO, alleato intramontabile e imbattibile della salute“ ha dichiarato Giovanni Di Matteo Coordinatore regionale delle Città dell’Olio del Molise.